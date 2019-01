Alla Beghi presentazione del romanzo di Buticchi “Il segreto del Faraone Nero”

Questa volta lo scrittore lericino si proietta indietro nel tempo, nell’antico Egitto, tra intrighi e avventure, alle prese con una leggenda che attraversa i secoli, quella del Faraone Nero Shebitqo.

La Spezia - Giovedì 24 gennaio, alle ore 17, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica P.M. Beghi (in Via del Canaletto n.100), l’autore spezzino Marco Buticchi presenterà il suo ultimo romanzo “Il segreto del Faraone Nero” (Longanesi, 2018). L’iniziativa s’inserisce nell’ambito della rassegna “Succede in Biblioteca”, organizzata dalle Biblioteche Civiche, manifestazione che dà volentieri voce a scrittori e autori del territorio. In questo caso però è l’autore a dare lustro alla rassegna.



Marco Buticchi è nato infatti alla Spezia nel 1957 e risiede a Lerici, ma la sua fama è ormai da tempo nazionale ed internazionale. Ha esordito come scrittore nel 1997 con il romanzo “Le pietre della luna” e, da allora, ha inanellato una nutrita serie di successi, anno dopo anno. I suoi libri, tutti editi da Longanesi, fanno parte della Collana “I maestri dell’avventura”, che annovera scrittori del calibro di ilbur Smith e Clive Cussler. Buticchi è l’unico scrittore italiano a farne parte. Il segreto del suo successo risiede nel modo originale col quale intreccia nei suoi romanzi epoche storiche diverse, leggende, avventura, spionaggio, moderne tecnologie e misteri irrisolti, in un periodo di tempo che copre secoli, documentando minuziosamente le epoche trattate.



Anche in questo ultimo romanzo l’autore ci proietta indietro nel tempo, nell’antico Egitto, tra intrighi e avventure, alle prese con una leggenda che attraversa i secoli, quella del Faraone Nero Shebitqo. Ad affiancare l’Autore sarà Beppe Mecconi, pittore, scrittore, regista teatrale e socio della LaAV, movimento di volontari per la lettura ad alta voce.

L’ingresso è libero.