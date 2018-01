All'Nh Hotel si parla di religioni partendo da Boccaccio

Organizzazione affidata al Caffè Letterario Ligustico.

La Spezia - Giovedì 1 febbraio alle 20:30 presso NH Hotel di Via XX settembre, 2, serata di incontro sul tema del "Dialogo tra le fedi religiose" prendendo spunto dalla pubblicazione del libro di Roberto Celada Ballanti, docente di Filosofia della religione e di Filosofia del dialogo interreligioso presso l’Università di Genova, intitolato “La parabola dei tre anelli. Migrazioni e metamorfosi di un racconto tra Oriente e Occidente “(Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2017).



Il libro ricostruisce appunto la storia di una novella, quella dei «tre anelli», che ci è nota soprattutto nella versione che ne ha fatto Boccaccio nel Decameron. Di lì, e anche da versioni più antiche, il racconto raggiunge l’Illuminismo di Lessing, il quale, rivisitando nel Nathan la novella rifacendosi a Boccaccio, ne offre una versione in cui si riflette, quasi ne fosse lo specchio, l’intero travaglio della religione degli uomini moderni. A discutere di questi temi, con l'autore del libro, ci saranno ospiti illustri: Wael Farouq, docente di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica di Milano, Gadi Luzzatto Voghera,docente di storia alla Boston University sede di Padova e direttore del Centro Documentazione Ebraica Contemporanea, Mario Mauro, già Ministro della Repubblica Italiana e autore di libri sulla situazione dei cristiani in Medio Oriente.



L'evento dal titolo: " La Tua libertà è la Mia: il seme del dialogo" è promosso dalla associazione culturale “Caffè Letterario Ligustico”. Essa nasce dall'incontro di persone attratte dalla bellezza della vita a cui è venuto spontaneo scegliere come compagni di viaggio artisti, poeti, letterati, musicisti con cui confrontarsi in questo cammino in quanto ritengono che l'ascolto dell'altro sia un Bene innanzitutto per ciascuno. L'evento, patrocinato dal Comune della Spezia, è pubblico ed avrà inizio alle ore 20:30 e avrà inteventi musicale al violino e pianoforte. Un'occasione dunque davvero privilegiata per affrontare alla Spezia un tema di grande fascino e attualita'. Per informazioni seguite la pagina facebook Caffè Letterario Ligustico.