All'Etnografico un incontro sulla linguistica con Paolo Bertini

La Spezia - Giovedì 26 Settembre alle ore 17.00 presso il Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ via del Prione, 156 – La Spezia una conversazione di Paolo Bertini sul tema : Mani nell’acqua ed elevate al cielo riflessioni linguistiche comparate su alcune parole nelle lingue del mondo- "Dopo tre incontri tenuti in questi ultimi tre anni presso Mythoslogos di Lerici organizzato da Angelo Tonelli, e presso questo Museo Etnografico, con il patrocinio dei servizi culturali e della Dante Alighieri, diretti rispettivamente dal dott. Paolicchi e dal cav. Pietro Baldi, e dopo il successo ottenuto on line sul sito Academia.edu del suo lavoro, abbozzo di un progetto più vasto, "Per una prima reimpostazione della questione linguistica euroasiatica e mediterranea", Paolo Bertini ritorna a presentare e a condividere parole e "semi" che uniscono quotidianità, a religiosità, a simbolicità, mostrando come le loro somiglianze e differenze attraversano tutte le latitudini, le epoche dell'uomo e le culture: una visione fino a pochi decenni fa assente nel mondo accademico, e anche ora non sempre presa nella dovuta considerazione...".