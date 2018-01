All´Etnografico un incontro per festeggiare i sessant´anni dalla nascita di Carosello

La Spezia - A letto dopo Carosello! In breve tempo questa divenne la buonanotte dei genitori ai figli nell’Italia degli anni sessanta e settanta. Carosello, programma della Rai andato in onda dal 1957 al 1977, rimane un fenomeno antropologico molto interessante: cambiò le abitudini della stragrande maggioranza delle famiglie italiane e chi era bambino allora lo ricorda ancora con nostalgia.

A Carosello è dedicato l’incontro che si terrà venerdì 12 gennaio alle 17 presso il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” (via Prione, 156 – La Spezia) che vedrà protagonista Guia Croce, introdotta da Giorgio “Getto” Viarengo. L’iniziativa, nata per festeggiare il sessantesimo anniversario del lancio di Carosello, si articola in due parti: quella iniziale in cui Viarengo terrà una frizzante introduzione da un punto di vista etnografico: come Carosello ci ha insegnato ad essere moderni; nella seconda parte invece si percorreranno i venti anni della fortunata trasmissione rivedendo alcuni caroselli presentati e spiegati da Guia Croce.



Guia Croce

Ha incrociato la sua strada con quella di Carosello quando era autrice di Blob e Fuori Orario. Da allora ha curato mostre, tenuto conferenze e corsi universitari, curato collane di dvd, e scritto un libro per i tipi dell’Einaudi dedicato al famoso programma televisivo.

Ad ogni decennale danno spettacolo assieme in giro per l’Italia, una collaudata coppia da avanspettacolo.

Carosello è in ottima salute giovanile e amato, e Guia Croce invecchia serenamente.



Giorgio “Getto” Viarengo

Sin dai primi anni Settanta si occupa di ricerche sul territorio con due specifici oggetti: l'analisi etnografica e le cronache della Resistenza. In questi anni ha pubblicato diversi saggi e realizzato documentari e articoli sulla stampa locale.





