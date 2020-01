All'Etnografico "Giappone: memorie di un impero segreto 1543-1854"

La Spezia - Venerdì 24 gennaio, alle ore 17, al Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ (via del Prione, 156) si terrà l’incontro con Giampaolo Chiappini dal titolo ‘Giappone: memorie di un impero segreto 1543-1854’. La conferenza rientra all'interno del progetto Sguardi a Oriente curato dal Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ e dall’Associazione A.I.D.E.A. La Spezia con lo scopo di indagare la cultura orientale da un punto di vista storico, artistico, letterario e antropologico. L’incontro è a ingresso libero.



Un viaggio alla scoperta di tre secoli di storia del Giappone dal Cinquecento fino alla seconda metà dell’Ottocento.

La relazione parte all’arrivo dei primi europei portoghesi nel 1543, che girano il mondo per commerciare e portano con sé i gesuiti per convertirne gli abitanti. Prosegue fino al 1600 in cui lo shogun Tokugawa diventa il padrone assoluto del paese, caccia tutti i cristiani e chiude il Paese. Termina con la fine dell’isolamento nel 1854 con l’arrivo dell’ammiraglio americano Perry che costringe il Giappone ad aprirsi nuovamente all’esterno.

Le notizie di questo impero segreto ci sono state raccontate dai gesuiti portoghesi, dai commercianti olandesi della Compagnia olandese delle Indie orientali e dai pittori giapponesi di quel periodo che attraverso le loro immagini, di cui saranno mostrate alcune foto, ci hanno raccontato la vita delle città, dei samurai, delle geishe e del popolo e anche gli usi e le tradizioni che hanno reso questo paese ancora oggi affascinante.



Per informazioni:

Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’

via del Prione, 156

19121 – La Spezia

tel. 0187727781

museo.etnografico@comune.sp.it