All'Arci Canaletto primo incontro dedicato a chi scrive e pubblica poesia

La Spezia - Sabato 23 novembre alle 18 si terrà il quarto appuntamento con "Arrivano i nostri", la rassegna organizzata da Arci La Spezia e Unione degli studenti per valorizzare le scrittrici e gli scrittori spezzini. Al circolo del Canaletto dialogheranno tra loro Simona Albano e Alessandro Ebuli, sollecitati da Stefania Novelli, presidente di Arci La Spezia, sul fil rouge che lega la loro produzione, la memoria. Memoria declinata in vari significati, memoria della terra, memoria del viaggio, anche quello dei migranti, memoria della mente.



Quello di sabato 23 sarà il primo incontro dedicato a chi scrive e pubblica poesia. Come si arriva a scrivere poesia? Perché scegliere il linguaggio poetico e non la prosa per esprimere se stessi ? Quello poetico è ancora un mezzo di espressione attuale, in grado di raccontare il proprio mondo, al pubblico del nostro tempo? E' possibile che poesia e prosa convivano nella storia e nella vita di chi scrive o si tratta di linguaggi esclusivi? E' ancora possibile usare la poesia per la comunicazione di contenuti sociali e politici? Il pubblico di lettrici e lettori di oggi ha confidenza con il linguaggio poetico? C'è un mercato per la poesia e per chi la scrive? Quale il rapporto con le case editrici e con i loro editor? Si può vivere scrivendo poesia?



Simona Albano, promoter, anche culturale, fa parte del movimento poetico "Poetry and discovery". Scrive per la fanzine “Otium” e per la rivista di poesia “Tam Tam Bum Bum”. Dal 2013 gira l’Italia interpretando le sue “autopsie” tratte dalla sua prima raccolta “Solo poche gocce”.



Alessandro Ebuli, ha collaborato con numerose testate musicali on line e attualmente gestisce il blog musicaelibriblog.wordpress.com. Nel 2016 pubblica la raccolta di poesie Sotterraneo, nel 2017 la raccolta di racconti Le dieci stanze. Suoi racconti e poesie fanno parte di raccolte antologiche. Nel 2019 viene pubblicata la raccolta di poesie Istinti. È di imminente pubblicazione l’antologia Dieci autori incontrano la Musica.