Alimentazione e salute, meglio pensarci prima

La Spezia - Allo scopo di promuovere una capillare informazione destinata a tutta la popolazione per renderla più consapevole sull’utilità fondamentale della prevenzione in tema di alimentazione, il Lions Club Roverano organizza un convegno

aperto al pubblico sull’importanza di una corretta alimentazione in età pediatrica. L’ evento si terrà il 10 Maggio alle 15.30 presso la sala consiliare della Provincia.



I lavori verranno introdotti dalla dottoressa Cristina Rossi, Medico di Medicina Generale Asl5 Spezzino, che porrà l’accento sull’ importanza di adottare corretti stili alimentari già dall ‘infanzia. La relatrice Roberta Baldi, responsabile del reparto di Epidemiologia dell’Asl5, illustrerà i risultati della sorveglianza nutrizionale sui bambini della scuola primaria del territorio della Provincia della Spezia. Il dottor Livio Fattorini, Pediatra di Libera Scelta Asl5 Spezzino, tratterà inoltre il tema dell'educazione alimentare in età pediatrica.

Sonia Valesi, nutrizionista del Centro Atidiabetico dell’Asl5 Spezzino, affronterà il tema: "La dieta mediterranea... dalla tradizione il nostro benessere". Moderatore è la dott.ssa Alessandra Bertone, Medico Pediatra e Medico di Igiene e

Sanità Pubblica.



Con questo evento si vuol sottolineare come l’educazione ad una corretta alimentazione in età infantile rappresenti una importante azione di prevenzione. E’ infatti riconosciuto a livello internazionale che il sovrappeso e l’obesità in età

infantile hanno delle implicazioni dirette sulla salute del bambino e rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di gravi patologie dell’età adulta.