Ale e Franz arrivano a marzo al Civico con "Nel nostro piccolo"

Un viaggio alla ricerca del punto di partenza, che ha mosso la voglia e ricerca di comicità dei due attori di "Buona la prima".

La Spezia - Il Civico si prepara per Ale Franz che calcheranno la scena il 1° marzo alle 20.45. L'inossidabile coppia che ha divertito tante volte con "Buona la prima" sul palco del teatro spezzino porterà "Nel nostro piccolo".



Lo spettacolo. Nel “Nostro piccolo” è un viaggio alla ricerca del punto di partenza, che ha mosso la voglia e ricerca di comicità di Ale e Franz. Giorgio Gaber e Enzo Jannacci sono i punti fermi di questo percorso.

Nel “Nostro piccolo” è il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha la capacità, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno. Parla del coraggio di vivere storie non sempre vincenti. Della forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore.

Ale e Franz portano sul palco tutto questo con la loro comicità tanto folgorante quanto profondamente umana. E con la voglia di mostrare come un percorso così profondo come quello dei due cantautori milanesi abbia aiutato e guidato la riflessione di tanti altri artisti.



La regia e gli interpreti. "Nel nostro piccolo" è scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Antonio Ferrari e Antonio De Santis. regia Alberto Ferrari con Luigi Schiavone alla chitarra elettrica/acustica), Fabrizio Palermo (basso e voce), Francesco Luppi (tastiere e voce), Marco Orsi (batteria).



I prezzi.



Ingresso (prevendita €1)



I settore platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 34 – ridotto € 31 – Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: €15



II settore platea, I galleria, palchi II fila: intero € 29 – ridotto € 26 – Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: €16



II settore galleria, palchi III fila: intero €13 – ridotto €13 – Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: €8



I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo



Spettacolo in abbonamento



Info e Biglietti:

Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.



Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 339, tel. 0187.716106. Da martedì a venerdì, ore 9:30-13:00 e 16:00-19:30.



IAT Sarzana Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17:00-19.30.