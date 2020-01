Al via la nuova stagione dei “Concerti a Teatro”

La Spezia - Tre mesi in compagnia della grande musica classica al Teatro Civico e al Teatro degli Impavidi. Ben undici concerti per “Concerti a Teatro”, la rassegna promossa e organizzata da Fondazione Carispezia da gennaio ad aprile 2020.



Il primo appuntamento vedrà il violinista argentino Andrés Gabetta con il suo ensemble d’archi e Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon aprire la settima stagione della kermesse martedì 28 gennaio al Teatro Civico della Spezia, con un programma dedicato a Vivaldi e Piazzolla.



Accanto ai concerti serali il pubblico potrà contare anche per questa edizione sul consueto programma collaterale dedicato alla divulgazione musicale: le guide all’ascolto alle 18 nei ridotti dei due teatri e gli incontri con gli artisti ospiti della stagione, rivolti in particolare agli studenti di musica del territorio.



La proposta dei “Concerti a Teatro”, curata da Miren Etxaniz, prevederà un equilibrio di stili e di forme musicali, con un’offerta concertistica in cui il repertorio della tradizione giocherà con l’innovazione e l’originalità dell’interpretazione degli artisti.



Nel concerto di martedì le “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi e le “Cuatro Estaciones Porteñas” di Astor Piazzolla si intrecceranno in un dialogo tra il violino di Andrés Gabetta, considerato uno dei musicisti barocchi più brillanti della sua generazione – sul palco con il suo ensemble – e il bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi, tra i massimi interpreti di questo strumento. Il tango “danzerà” con il barocco in un spettacolo unico che proporrà un percorso musicale originale ricco di emozioni e senza frontiere di stile.



La guida all’ascolto del concerto, alle 18 al Ridotto del Teatro Civico, sarà condotta da Endrio Luti, fisarmonicista e vicedirettore del Conservatorio di musica “Giacomo Puccini” della Spezia.



Inoltre, novità di questa edizione, le note di sala dei concerti saranno curate dagli studenti della classe di Storia della Musica del Conservatorio cittadino, sotto il coordinamento dei relativi docenti. Disponibili nel foyer dei teatri, le note sono anche scaricabili online dal sito web della Fondazione www.fondazionecarispezia.it.



Fino a martedì 28 gennaio sarà possibile ancora abbonarsi ai 9 concerti in programma al Teatro Civico della Spezia ad un costo contenuto, con particolari agevolazioni per i più giovani. È inoltre attiva la prevendita dei biglietti, anche per i due concerti al Teatro degli Impavidi in programma il 4 febbraio con il Quartetto Belcea e il 25 marzo con la pianista Mariangela Vacatello.



Sempre alla ricerca di una sonorità ricca e dei colori contrastanti su strumenti d’epoca, Andrés Gabetta si esibisce nelle grandi sale europee in qualità di solista e di direttore. Sviluppa un’interpretazione e una presentazione originale delle opere celebri esplorando anche opere inedite del repertorio barocco, come attestato nella sua discografia, ed è stato spesso nominato ai premi Grammy. Notato da Christophe Coin, debutta nel 2004 come violinista solista all’Ensemble barocco di Limoges. In seguito si esibisce nell’Orchestra da camera di Basilea, prima di creare nel 2011 la Cappella Gabetta. Nel 2017 collabora per la prima volta con Cecilia Bartoli e, da allora, insieme intraprendono un’intensa attività concertistica. Cecilia Bartoli lo invita regolarmente come solista e direttore della sua orchestra Les Musiciens du Prince, progetto ideato a Monte Carlo dalla celebre mezzo-soprano. Gabetta Consort, ensemble barocco da lui costituito, risponde al desiderio di fare

scoprire un repertorio vario e inedito del barocco italiano e francese, spingendosi fino alle frontiere di stili diversi. Questa formazione di geometria variabile, dal quintetto alla sinfonia da camera, è costruita con la complicità e la maturità musicale sviluppata da musicisti abituati a suonare insieme da oltre dieci anni.



Tra i massimi interpreti e virtuosi della fisarmonica e del bandoneon, Mario Stefano Pietrodarchi è il vincitore di importanti concorsi – tra cui il Trofeo Mondiale C.M.A. (senior) 2011, in Francia – grazie a uno stile brillante e di raffinata musicalità. Tra teatro e cinema, classica e jazz, la sua carriera conferma uno spirito eclettico, che a una tecnica impressionante unisce un approccio senza preclusioni di sorta. Nel 2008 ha registrato le musiche del film di Antonio Grimaldi Caos Calmo e, oltre all’imponente attività concertistica sul territorio nazionale, si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio, Croazia, Serbia, Germania, U.S.A., Portogallo, Finlandia, Svizzera, Ungheria, Canada, Armenia, Russia, Bielorussia e Cina. Intraprende lo studio della fisarmonica all’età di nove anni e successivamente del bandoneon, un tipo di fisarmonica inventato dal musicista tedesco Heinrich Band, strumento fondamentale nelle orchestre di tango. Dal 1993 al 2001 frequenta i corsi di Claudio Calista e, successivamente, di Cesare Chiacchiaretta presso la Scuola civica musicale “Fenaroli” di Lanciano. Nel 2007 si diploma con la lode presso il Conservatorio musicale “Santa Cecilia” di Roma.



Info: www.fondazionecarispezia.it - Biglietterie del Teatro Civico (tel. 0187-727521) e del Teatro degli Impavidi (tel. 346 4026006).





Il programma completo



Martedì 4 febbraio – Teatro degli Impavidi Sarzana

Quartetto Belcea quartetto d’archi



Martedì 11 febbraio – Teatro Civico La Spezia

Katia e Marielle Labèque pianoforti



Giovedì 20 febbraio – Teatro Civico La Spezia

Federico Colli pianoforte

Quartetto Guadagnini quartetto d’archi



Giovedì 5 marzo – Teatro Civico La Spezia

Cristina Zavalloni voce

Tetraktis Percussioni



Lunedì 16 marzo – Teatro Civico La Spezia

Nikolai Lugansky pianoforte



Mercoledì 25 marzo – Teatro degli Impavidi Sarzana

Mariangela Vacatello pianoforte



Martedì 31 marzo – Teatro Civico La Spezia

Giovanni Sollima violoncello

Avi Avital mandolino



Lunedì 6 aprile – Teatro Civico La Spezia

Alexandra Dovgan, pianoforte



Venerdì 17 aprile – Teatro Civico La Spezia

Martin Fröst clarinetto

Vikingur Ólafsson pianoforte



Martedì 28 aprile – Teatro Civico La Spezia

DEOS – Danse Ensemble Opera Studio

“Portrait à danser” - Spettacolo di danza e musica





