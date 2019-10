Al via i corsi di Tango argentino

La Spezia - Martedì 8 ottobre, presso il Circolo Corridoni della Spezia, in Via V.A. Croce 10 a Migliarina, partiranno i nuovi corsi di Tango Argentino per giovani ed adulti, organizzati dall'Associazione La Maquina Tanguera. Alle 20.30 lezione di prova gratuita per principianti assoluti. Nel corso delle lezioni si studierà il tango argentino sia sotto il profilo tecnico della danza, che culturale-sociale, per trasmettere il vero spirito di questo ballo sensuale e malinconico.

I corsi si svolgeranno ogni martedì con i seguenti orari: Corso Principianti Assoluti ore 20.30-21.30 - Corso Intermedi ore 21.30-22.30. L'associazione La Maquina Tanguera, nell'ambito del progetto di divulgazione del Tango Argentino tra i ragazzi"Teen Tango Project", offrirà i corsi a metà prezzo per i giovani dai 15 ai 30 anni.



Anche quest'anno i corsi saranno tenuti da Chiara Capovani, insegnante, coreografa e ballerina di Tango argentino formata in Argentina dal 1997, vanta collaborazioni con i migliori maestri argentini, che nel corso dell'anno saranno presenti con stages ed esibizioni, coadiuvata dal suo staff di assistenti. Per tutte le informazioni ed orari dei corsi e le varie attività dell'associazione: info@lamaquinatanguera.it - Chiara: 347.6565311 - www.lamaquinatanguera.it