Al nuovo due biglietti al prezzo di uno se sei femmina

Iniziativa per la festa della donna con la commedia british "Ricomincio da noi".

La Spezia - L’8 marzo sta arrivando, avete già pensato a come festeggiarvi? Ci sono tanti modi per farlo; ci sarà chi andrà a mangiare una pizza con le amiche, chi sceglierà un locale in cui andare a bere con le amiche e anche chi si farà travolgere dall’euforia del momento e finirà in qualche locale. Al cinema "Il Nuovo" una deliziosa commedia "Ricomincio da noi". (orario spettacoli 15.15-17-15-19.15-21.15). Il pubblico femminile entra in due con un biglietto. Sandra scopre che suo marito ha un amante, la cosa è ancor più difficile perché l'uomo è un politico e la coppia si trova quindi sotto i riflettori, obbligata a rispondere a mille domande. Per cercare di ritrovare il sorriso Sandra decide di lanciarsi nel ballo e di farlo a modo suo: fondando addirittura una compagnia! Una commedia inglese deliziosa con i bravissimi Imelda Staunton e Timothy Spall.