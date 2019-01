Al cinema con 3 euro. Appuntamento al Controluce

La Spezia - Lunedì 14, ad ingresso gratuito, sarà proiettato "Il maestro di violino", chi parteciperà potrà acquistare la Controluce Card al prezzo di 10 euro, che permetterà la visione della programmazione di prima visione, come già attualmente accade, con l'ingresso a prezzo ridotto euro 4,50; ma la novità saliente sarà che, sempre con la medesima Card, il lunedì i film, diversi dalla programmazione ordinaria saranno visibili al costo di soli 3 euro.



"Il cartellone è già stato preparato per i mesi di gennaio e febbraio - spiegano gli organizzatori -; ci si vuole rivolgere al pubblico di centro città o semplicemente a chi ha perso un film e vuole vederlo o rivederlo, dando così linfa vitale alle proiezioni di centro cittadino e nuova vita a film che, spesso, sono a breve consumo nella loro tenitura".



Il prologo de "Il maestro di violino", grazie alla gentile concessione di Circuito Cinema di Genova, vuole promuovere questa iniziativa, alla quale sono previste aggiunte di attività collaterali.



Il violinista Laerte si sta preparando da molti anni per entrare nell’orchestra sinfonica più importante dell’America Latina. La sua famiglia ha grandi aspettative. All’audizione la tensione e il nervosismo lo bloccano impedendogli di suonare. Rimasto senza soldi e senza alternative, Laerte si troverà costretto ad insegnare musica in una scuola pubblica di Heliopolis, la più grande e violenta favela di San Paolo. Gli strumenti sono in cattivo stato e l’ambiente è ostile, ma spicca il talento speciale di due ragazzi: Samuel, che è determinato e disciplinato, e VR, un piantagrane coinvolto in un giro illegale di contraffazione di carte di credito. Con i suoi metodi di insegnamento anticonvenzionali, Laerte riesce a conquistarsi la fiducia degli studenti, a costruire una relazione con i suoi studenti e con la comunità e riacquista il piacere di suonare. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, Laerte scopre che l’orchestra sinfonica ha in programma nuove audizioni.





Queste le date ed i titoli:



14 gennaio Il maestro di violino



21 gennaio Ben is back



28 gennaio Il ritorno di Mary Poppins



4 febbraio Il testimone invisibile



11 febbraio Bohemian Rhapsody



18 febbraio Moschettieri del re



25 febbraio VICE – l’uomo nell’ombra