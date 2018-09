Al cinema arriva Michelangelo, il film sul genio del Buonarroti

All’interno di un limbo ambientato nelle suggestive Cave di Marmo di Carrara, l'artista, interpretato da Enrico Lo Verso, rievoca gli snodi principali della sua vita e dei suoi tormenti più intimi.

La Spezia - Dopo il grande successo di Caravaggio – l’Anima e il sangue, arriva sul grande schermo un’altra produzione cinematografica a tema artistico. Dal 27 settembre nei cinema "Il Nuovo" della Spezia e "Astoria" di Lerici sarà in sala come evento speciale "Michelangelo – Infinito", il nuovo film dedicato al genio dell’arte rinascimentale Michelangelo Buonarroti. Le spettacolari riprese in ultra definizione (4K HDR), inedite e di forte impatto emotivo, sono accostate, come in una partitura musicale, alle ricostruzioni storiche, in un racconto cinematografico avvincente.

All’interno di un limbo ambientato nelle suggestive Cave di Marmo di Carrara, Michelangelo, interpretato da Enrico Lo Verso, rievoca gli snodi principali della sua vita e dei suoi tormenti più intimi. A raccontare la dimensione storica e artistica è invece Giorgio Vasari (Ivano Marescotti), narratore qualificato e appassionato della vita e delle opere del Buonarroti.



ORARIO SPETTACOLI:



IL NUOVO LA SPEZIA

Giovedi 27 Settembre

Ore 16.00-17.45-19.30



Venerdi 28 Settembre

Ore 16.00



Lunedi 1 Ottobre

Ore 17.45-19.30



Martedi 2 Ottobre

Ore 15.30 –19.30



Mercoledi 3 Ottobre

Ore 15.30 –17.15



ASTORIA LERICI

Giovedi 27 Settembre

Ore 21



Venerdi 28 Settembre

Ore 21



Sabato 29 Settembre

Ore 21



Domenica 30 Settembre

Ore 18 - 21