Al cinema all'aperto per imparare 'Come separarsi e diventare amici'

La Spezia - Prosegue la programmazione all'Arena estiva del Mirabello della Spezia, dell'Astoria di Lerici e di Piazza San Pietro a Porto Venere, senza dimenticare le proiezioni in sala di Nuovo e Astoria.



ARENA PORTO MIRABELLO LA SPEZIA

LUNEDI 19 Agosto

ORE 21.30 L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI ( Anteprima Nazionale)



MARTEDI 20 Agosto

ORE 21.30 LE INVISIBILI ( Le Grandi Prime del Mirabello )



MERCOLEDI 21 Agosto

ORE 21.30 THE RIDER ( Anteprima Nazionale )



GIOVEDI 22 Agosto

ORE 21.30 EDISON L'UOMO CHE ILLUMINO' IL MONDO ( Le Grandi Prime del Mirabello)



VENERDI 23 Agosto

ORE 21.30 LA FATTORIA DEI MIEI SOGNI ( Anteprima Nazionale )





ARENA ASTORIA LERICI SOTTO LE STELLE



LUNEDI 19 Agosto

ORE 21.30 TUTTI PAZZI A TEL AVIV ( Risate d'Estate a Lerici )



MARTEDI 20 Agosto

ORE 21.30 L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI ( Anteprima Nazionale )



MERCOLEDI 21 Agosto

ORE 21.30 IL RE LEONE ( Anteprima Nazionale )



GIOVEDI 22 Agosto

ORE 21.30 IL RE LEONE



VENERDI 23 Agosto

ORE 21.30 IL RE LEONE



SABATO 24 Agosto

ORE 21.30 IL RE LEONE



DOMENICA 25 Agosto

ORE 21.30 IL RE LEONE



LUNEDI 26 Agosto

ORE 21.30 IL RE LEONE



MARTEDI 27 Agosto

ORE 21.30 IL RE LEONE



MERCOLEDI 28 Agosto

ORE 21.30 IL RE LEONE





ARENA PIAZZA S. PIETRO PORTO VENERE



LUNEDI 19 Agosto

ORE 21.30 ALADDIN ( Famiglie al Cinema)



MARTEDI 20 Agosto

ORE 21.30 L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI ( Anteprima Nazionale )



MERCOLEDI 21 Agosto

ORE 21.30 BOHEMIAM RHAPSODY (A Grande Richiesta) -



GIOVEDI 22 Agosto

ORE 21.30 A SPASSO CON WILLY (Famiglie al Cinema) -



VENERDI 23 Agosto

ORE 21.30 MAN IN BLACK INTERNATIONAL ( Le Grandi Prime)



SABATO 24 Agosto

ORE 21.30 FESTA MINACCIA BEL TEMPO



DOMENICA 25 Agosto

ORE 21.30 CHIUSURA ARENA ESTIVA : GREEN BOOK





CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA



GIOVEDI 29 AGOSTO ORE 21.15 APERTURA STAGIONE: L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E RESTARE AMICI



CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

VENERDI 30 AGOSTO ORE 21.15 APERTURA STAGIONE: L'AMOUR FLOU COME SEPARARSI E RESTARE AMICI







TRAME:



L’AMOUR FLOU-COME SEPARARSI E DIVENTARE AMICI Un manuale ben scritto della separazione esemplare, con dialoghi incisivi e personaggi esilaranti. Romane e Philippe si separano. Dopo 10 anni di vita in comune, due figli e un cane. Ma si vogliono bene lo stesso. Tanto. Troppo per separarsi veramente? Insomma il loro amore è “flou” cioè poco chiaro. Sotto lo sguardo perplesso della gente che gli sta intorno Romane e Philippe traslocano in due appartamenti separati, e comunicanti attraverso la camera dei bambini! È possibile separarsi rimanendo insieme? Riusciranno a rifarsi una vita senza disfare tutto?



LE INVISIBILI Dopo la chiusura dell'Envol, le assistenti sociali avranno tre mesi per reintegrare le donne di cui si prendono cura: falsificazioni, bugie... d'ora in poi, tutto è permesso. Una brillante commedia sociale in cui tutto funziona a meraviglia, a partire dal riuscitissimo casting.



THE RIDER vera e propria gemma scritta e diretta da un’altra rivelazione. Lacera The Rider per l’umanità con cui è diretto; per la sua sommessa richiesta d’amore. Per le scene che nascondono e mostrano un lato dell’America rurale, da quelle storie tramandate in torno ad un falò ormai spento.



EDISON L’UOMO CHE ILLUMINO’ IL MONDO La storia della competizione epica e spietata tra i due più grandi inventori dell'era industriale per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo. Benedict Cumberbatch nei panni di Edison, personaggio geniale e megalomane, pronto a tutto per far entrare il suo nome nella Storia,



LA FATTORIA DEI MIEI SOGNI L'incredibile storia vera di John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per realizzare il sogno di una vita, quello di costruire dal nulla un'enorme fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità ambientale. Tra mille difficoltà, momenti esaltanti e cocenti delusioni, i due protagonisti impareranno a comprendere i ritmi più profondi della natura



TUTTI PAZZI A TEL AVIV Il regista palestinese sceglie la strada della commedia per raccontare le difficoltà di dialogo tra i due popoli. Non una leggerezza ma un segnale di consapevolezza. una commedia satirica divertente che ha il merito di parlare di cose drammatiche in maniera allegra, e csì persino nel trattare il Medioriente si può trovare il modo di far sorridere



IL RE LEONE Con questa nuova versione de Il Re Leone, i personaggi del classico d'animazione classici ritornano sul grande schermo come non li abbiamo mai visti. Tra loro ritroveremo:Nala amica di Simba quando sono entrambi cuccioli, destinata a diventare una potente leonessa Timon uno spiritoso suricato , Sarabi, la moglie forte e sofisticata di Mufasa, nonché affettuosa e severa madre di Simba .Zazu, bucero dal becco rosso, braccio, di Re Mufasa. Rafiki, un saggio primate sciamano, consigliere reale di Mufasa.Le Iene, del cui branco fanno parte Shenzi, Azizi e Kamari: alleati, soldati e malvagi scagnozzi di Scar.



ALADDIN Prosegue con successo la politica della Disney di rivisitare i suoi classici intramontabili nella nuova veste del live-action, dopo Maleficent e La Bella e la Bestia arriva questo Aladdin in attesa del Re Leone e Mulan. Bisogna ammettere che questa nuova rivisitazione della fiaba araba ha il pregio di accontentare sia grandi che piccini permettendo a tutti di gustare al meglio i suoi effetti speciali



BOHEMIAM RAPSODY Queen e il loro frontman Freddie Mercury: la loro unicità di stile, la scalata sulle vette della musica mondiale fino all'iconico concerto Live Aid 1985, una delle più grandi performance della storia. Emozionante, girato e montato come meglio non si può chiedere ad un film musicale, buone recitazioni, tanto spazio alle canzoni ed alle origini di queste.



A SPASSO CON WILLY Un ragazzino di 10 anni perde i suoi genitori in seguito alla distruzione della loro navicella spaziale e atterra in un selvaggio pianeta sconosciuto. UN FILM DI FANTASCIENZA PER PICCOLI SPETTATORI, BANCO DI PROVA VIRTUALE DI AUTONOMIA E PENSIERO POSITIVO.



MAN IN BLACK INTERNATIONAL Una donna sospetta dell'esistenza degli uomini in nero e ne vuole fare a parte, a tal punto da seguire le loro tracce fino a trovarne una base. La saga volta pagina con un divertissement ben costruito per piacere al pubblico e riflettere le ultime tendenze.



GREEN BOOK L'amicizia tra un buttafuori e un pianista talentuoso che sta per partire per un tour in giro per l'America. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 3 Premi Oscar, Un classico film americano da grande pubblico scritto, diretto e interpretato con tutti gli attributi: un vero spasso.