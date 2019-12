Al Terminal crociere la seconda edizione di Telethon Giovani con Matteo Cidale

La Spezia - Matteo Cidale abbandonerà per una sera il ruolo di musicista e sarà il conduttore della seconda edizione di "Telethon Giovani" al Terminal Crociere.



Ormai una realtà del jazz italiano, in questi giorni impegnato per il tour con il sassofonista americano Bobby Watson, il batterista spezzino Matteo Cidale il 1° dicembre poserà le bacchette e vestirà i panni di conduttore.

“Ho il piacere e l’onore - spiega - di poter partecipare per il secondo anno consecutivo, forse con il ruolo che ho sempre sognato di avere , quello di conduttore. La causa è nobile, un connubio tra ricerca e eccellenze, ci saranno una carrellata di giovanissimi talenti che si alterneranno sul palco. Apriranno la serata la band della scorsa edizione “Out of Blue” che come in una staffetta cederanno il testimone ai nuovi testimonial: “I Billions” una formazione tutta under 18. Poi ci sono due stelle nascenti del panorama musicale italiano, come Michelangelo Falcone e Dheli.”



Domenica 1 dicembre Terminal Crociere, La Spezia ore 21.30

Biglietto: 5 euro