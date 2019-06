Al Parco delle Clarisse fra yoga, meditazione e ginnastica

La Spezia - Yoga, danze meditative, pilates, ginnastica dolce, posturale, stretching: è iniziata la stagione estiva nel parco delle Clarisse, organizzata nella piana del cavaliere, subito sotto il castello con accesso da via XXVII Marzo dall’associazione Orti di San Giorgio che ha voluto aprire il parco a tante iniziative sia ludico-sportive sia culturali, in collaborazione con Aidea e Slow Food. Al programma Wellness hanno aderito tanti centri e palestre della città ( ad oggi Vallenove, Body e Mind, Centro Surya, New Vida Village, Centro Naturalmente, Canottieri Velocior1883), altre devono ancora confermare la disponibilità ma già da questa settimana il programma è ricco e interessante. All’alba del mercoledì e del venerdì alle 6,30 saluto al sole di Patrizia Regoli del centro Naturalmente, lunedì e giovedì alle 7,30 e il martedì e venerdì alle 20 si apprendono le asanas con Roberto Albini, mentre il lunedì e giovedì sera dalle 19,30 il maestro Yoga è Enrico Bernul.



Ginnastica dolce per tutti e per tutte le età mercoledì e venerdì alle 8,30 con Manrica Traversi, Roberta Carzola e Diana Battistini dell’Asd “C’eraunavolta”, Paola Aquilano della Vallenove con ginnastica tonificante farà lezione il martedì e il giovedì mattina, il mercoledì alle 18 c’è pilates con Arianna di Body e Mind, pilates-posturale con Carla del Vida a corpo libero anche lunedì e mercoledì alle 21, il venerdì alle 19 si suda con Chiara Sapere di Vallenove e il suo Functional traning. Nel programma provvisorio da segnalare mercoledì 19 alle 19 la serata di introduzione alle Danze Meditative con Francesca Cavero, membro del Consiglio Internazionale della Danza Cid Unesco, Danzaterapeuta: “Impareremo danze di diverse tradizioni per celebrare il particolare momento dell’anno che stiamo per vivere: il Solstizio estivo. Aspetto gli interessati con gioia, tutti possono partecipare anche senza una precedente esperienza di danza, si consiglia un abbigliamento comodo e colorato e scarpe basse e comode”.