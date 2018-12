Al Papilio Club, Vanity augura a tutti un Felice Natale

La Spezia - Per questo venerdì tutto da vivere in piena energia natalizia, il Papilio Club con la sua serata Vanity augura a tutti un felice Natale. Una consolle d'eccezione, per una serata che si prospetta davvero emozionante: Kris Dam e il mitico Sandro Replay animeranno dalla cena fino a notte inoltrata. In collaborazione con Centro il Benessere Hammam per una notte "no stress", i clienti potranno ritirare il proprio coupon di ingresso e percorso al centro benessere. A coronare il tutto durante la cena un'esibizione di arti marziali e difesa personale, grazie alla palestra Boxing Class La Spezia.