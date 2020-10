Al Nuovo tre serate con la versione restaurata di "The elephant man" di David Lynch

La Spezia - Da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre al Cinema Il Nuovo La Spezia in esclusiva la versione restaurata di uno dei più grandi capolavori di David Lynch, "The elephant man", in lingua originale con sottotitoli in italiano a 40 anni dalla sua uscita nelle sale.

La proiezione inaugura la nuova stagione i Classici al Nuovo, la sezione dedicata ai grandi classici restaurati, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.



La storia di John Merrick, l'uomo elefante, il freak della Londra vittoriana proto-industriale, deformato dalla malattia e ridotto a fenomeno da baraccone. Un film epocale, che ha cambiato le regole dell'horror, invertendo le dinamiche tra “mostro” e spettatore: chi ha paura di chi? Il restauro esalta il bianco e nero del grande Freddie Francis, dando nuova forza a questa attualissima riflessione sullo sguardo e sull'orrore, messa in scena da uno dei registi più visionari della storia del cinema.



Orari spettacolo: lunedì 19 ore 18, martedì 20 ore 21, mercoledì 21 ottobre 16.45



E' possibile acquistare i biglietti online sul sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it, oppure direttamente alla cassa negli orari di apertura o telefonicamente prenotare allo 0187 24422 (dalle 17 alle 20).