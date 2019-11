Al Nuovo proiezione di "I am the revolution"

La Spezia - Il film-documentario "I am the revolution" per la prima volta proiettato alla Spezia - evento promosso da "Non Una di Meno La Spezia". L'opera di Benedetta Argentieri sarà disponibile alla visione, per un singolo spettacolo, al Cinema Nuovo (via Colombo 99), mercoledì 27 novembre, alle 21. Afghanistan, Siria ed Iraq; sono raccontati - con i loro conflitti e le loro contraddizioni - attraverso gli occhi di tre donne, donne che rischiano ogni giorno la loro vita per aver scelto di incarnare ideali rivoluzionari. Sono Yanar Mohamed, attivista per i diritti delle donne; Rojda Felat, comandante in capo delle Forze Siriane Democratiche; Selay Ghaffar, portavoce del partito della Solidarietà dell’Afghanistan, l'unico laico e progressista del suo paese.



"In mezzo alla guerra e al fondamentalismo, sono cresciute donne leader che comandano eserciti, organizzano la fuoriuscita delle altre donne dalla schiavitù, guidano forze politiche laiche e progressiste, andando villaggio per villaggio a sfidare i talebani. Queste donne praticano la democrazia più avanzata che possiamo immaginare nei contesti meno favorevoli possibili. Queste donne testimoniano la rivoluzione necessaria ovunque". Per partecipare è necessario acquistare il biglietto (€6) al seguente link: http://www.movieday.it/event/event_details?event_id=2676&fbclid=IwAR2PHKBnlXfLqe9IYjl1uQoAheyfY_ppJGz-O25IFLe66Uhc9JkY3cdN5Ug il numero dei posti è limitato, prenota ora per assicurarti di prendere parte a questo evento unico.