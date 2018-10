Al Nuovo incontro col regista Giuseppe Piccioni

La Spezia - Sabato 6 ottobre, alle 17.30, nella sala del Cinema/Teatro Il Nuovo in via Colombo 99 alla Spezia, verrà proiettato il film “Il rosso e il blu” alla presenza del regista Giuseppe Piccioni, Premio David di Donatello 1999. L’ingresso sarà gratuito e al termine della proiezione sarà possibile dialogare con l’autore. L’evento fa parte delle iniziative del Concorso letterario internazionale “Le Grazie Portovenere – La Baia dell’Arte 2018”, in quanto il regista Piccioni è stato insignito per l’anno corrente con il “Premio Portovenere alla Carriera”.



Dopo la Laura in Sociologia, e aver frequentato la Scuola di cinema Gaumont diretta da Rossellini jr., fonda nel 1985, assieme a Domenico Procacci, la casa di produzione Vertigo Film con la quale realizza nel ‘87 il primo lungometraggio: Il grande Blek. Con Fuori dal mondo (1998), quinto lungometraggio, vince 5 David di Donatello e numerosi altri premi in Italia e nel mondo ed è candidato all'Oscar per il miglior film straniero.

Nel 2001 con Luce dei miei occhi partecipa in concorso al Festival del Cinema di Venezia e i protagonisti Sandra Ceccarelli e Luigi Lo Cascio si aggiudicano la Coppa Volpi come miglior attore e migliore attrice. Nel 2005 è tra i fondatori della Libreria del Cinema di Roma. Nel 2009 dirige Giulia non esce la sera, con Valerio Mastandrea e Valeria Golino, e nel 2012 Il rosso e il blu, con Roberto Herlitzka, Margherita Buy e Riccardo Scamarcio.



Nel 2017 è presidente di giuria di Venezia Classici alla 74’ edizione della mostra d'arte cinematografica di Venezia.

Il Premio letterario giunto alla sesta edizione si è quest’anno, data l’importanza della presenza di Giuseppe Piccioni, diviso in due momenti. Il primo appunto sabato, grazie al sostegno del Dottor Oscar Calisto consulente di Banca Generali Private, presso il Cinema Il Nuovo messo gentilmente a disposizione da Silvano Andreini, ed il secondo la domenica dalle ore 15 presso il Convento degli Olivetani alle Grazie con le premiazioni dei vincitori del Concorso.