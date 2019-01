Al Nuovo ecco "Roma", vincitore del Leone d'oro a Venezia

La Spezia - Si intitola "Roma", come il quartiere di Città del Messico in cui Alfonso Cuarón è cresciuto, l’ultimo film del regista messicano. Ha vinto il Leone d’oro all’ultimo Festival del cinema di Venezia 2018 e più recentemente, i critici di New York gli hanno dato tre premi (Miglior Film, Miglior regia, Miglior fotografia), dando il via alla corsa agli Oscar 2019. Secondo molti, a Hollywood, sarà il film da battere: perché, anche se recitato in spagnolo e messicano, merita la nomination in tutte le categorie principali.



Dal 7 al 9 gennaio "Roma" viene replicato in esclusiva al Nuovo con i seguenti orari: lunedì 7 e martedì 8 alle 15.30 e 17.45 e mercoledì 9 alle 21. Vi commuoverà, ipnotizzerà, trascinerà con sé nel suo mare di bianco e nero… Per una strana coincidenza, il giorno in cui Roma è stato premiato con il Leone d’oro a Venezia era il compleanno di Cleo, il personaggio su cui è basato quello della protagonista, a cui il regista è molto legato. Roma segue le vicende della giovane domestica india di una famiglia della classe media a Città del Messico. Nel film è Lio. Nella realtà si chiama, appunto, Cleo. È interpretata dalla straordinaria Yalitza Aparicio, nata a Tlaxiaco, Oaxaca, nel 1993, un diploma da insegnante.Un film in cui sono le donne le protagoniste perché, come racconta lo stesso Alfonso Cuarón, nella sua famiglia “erano le donne a tirare avanti la baracca. Non c’erano uomini e io mi sono reso subito conto della loro importanza“. Roma è il film più personale del regista premio Oscar per Gravity. Alfonso Cuaron torna indietro nel tempo. Racconta di sè, della sua famiglia, della sua infanzia, della sua casa, dei suoi giocattoli. E attraverso il suo lessico famigliare ci riporta anche nel Messico dei primissimi anni 70.