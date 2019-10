Al Nuovo e all'Astoria un'altra settimana piena di film

La Spezia - Una nuova settimana di proiezioni cinematografiche al cinema "Il Nuovo" della Spezia ed "Astoria" di Lerici. Ecco nell'ordine i programmi, le date e le trame dei film.



Cinema Il Nuovo



Mercoledì 16 ottobre

ore 15.30 PEPE MUJICA UNA VITA SUPREMA

ore 17.00 -21,.00 LE VERITA’

ore 19.00 WEATHERING WITH YOU (Anime al cinema)



Giovedì 17 ottobre

ore 16.00 IO LEONARDO

ore 17.30 LE VERITA’

ore 21.00 RADICI (Ospite il regista Luigi Faccini e Marina Piperno)



Venerdì 18 ottobre

ore 16.00 IO LEONARDO

ore 17.30 LE VERITA’

ore 21.00 METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY S&M2 ( concerto evento dei Metallica)



Sabato 19 ottobre

ore 16.00 -18.00 -20.00-22.00 LE VERITA’



Domenica 20 ottobre

ore 15.30-17.30-20.30 LE VERITA’



Lunedì 21 ottobre

ore 15.30-17.00- ERMITAGE IL POTERE DEL’ARTE

ore 18.30 LA SCOMAPARSA DI MIA MADRE

ore 20.30 APOCALYPSE NOW FINAL CUT (i capolavori restaurati)



MARTEDI 22 ottobre

ore 15.30 LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

ore 17.15-19.00 ERMITAGE IL POTERE DEL’ARTE

ore 20.30 APOCALYPSE NOW FINAL CUT ( i capolavori restaurati)



Mercoledì 23 ottobre

ore 15.30- 19.00 ERMITAGE IL POTERE DEL’ARTE

ore 17.15 LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

ore 21.00 GRAZIE A DIO (anteprima)



Cinema Astoria



Mercoledì 16 ottobre

RIPOSO



Giovedì 17 ottobre

ore 21.00 MALEFICENT LA SIGNORA DEL MALE



Venerdì 18 ottobre

ore 21.00 MALEFICENT LA SIGNORA DEL MALE



Sabato 19 ottobre

ore 15.30 -21.00 MALEFICENT LA SIGNORA DEL MALE

ore 17.30 RADICI



Domenica 20 ottobre

ore 16.00-18.15-20.30 MELEFICENT LA SIGNORA DEL MALE



Lunedì 21 ottobre

ore 21.00 MELEFICENT LA SIGNORA DEL MALE



Martedì 22 ottobre

ore 17- 21 ERMITAGE IL POTERE DELL’ARTE



Mercoledì 23 ottobre

ore 17-21 ERMITAGE IL POTERE DELL’ARTE





Le trame

LA VERITA’

Regia di Kore'eda Hirokazu. con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel. Titolo originale: La vérité. Titolo internazionale: The Truth. Francia, durata 107 minuti. Commedia arguta dotata di dialoghi spesso brillanti e di attrici di grande rilievo (una Deneuve in grande spolvero e una Binoche che stupisce per la capacità di recitare in molti film diversissimi ma sempre di qualità), film francese in tutti i sensi (anche se di un regista giapponese) che ha il pregio di intrattenere e di far pensare e forse il leggero difetto di dare un senso di già visto (rapporto genitori-figli, discorso metafilmico sull'arte, riflessioni sul potere della parola e sulla natura ingannevole della memoria, temi già presenti in molti film francesi, si pensi ad un esempio fra i tanti.



PEPE MUJCA UN VITA SUPREMA

Regia di Emir Kusturica. Un film con Pepe Mujica. Titolo originale: El Pepe, una vida suprema. - Argentina, Uruguay, Serbia, durata 74 minuti. Il Che Guevara senza sigaro”, “il Presidente più povero del mondo”, “El Pepe”. Come raccontano i suoi tanti soprannomi, José Mujica non ha bisogno di presentazioni: è personaggio noto e amatissimo dal suo popolo e non solo. Per il suo film sull’ex presidente uruguaiano, Kusturica sceglie la via della conversazione informale, e non potrebbe fare altrimenti con un soggetto come Mujica, che apostrofa le platee ai suoi comizi affermando che dovrebbero scambiarsi il posto: il popolo sul palco e lui, il suo rappresentante, di sotto ad ascoltarlo.



APOCALISSE NOW FINAL CUT

Quarant'anni fa usciva nelle sale cinematografico uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Apocalypse Now, considerato il più grande film sulla guerra in Vietnam. Quarant'anni dopo quello stesso film, diretto da Francis Ford Coppola, esce in una nuova versione, restaurata ed in 4K. distribuito dalla Cineteca di Bologna. Apocalypse Now-Final Cut, ossia il montaggio finale, Il film che Coppola stesso ha definito la 'versione perfetta'. Era infatti convinto che la versione originale del 1979 fosse troppo tagliata e mentre Redux (una versione non integrale) risultasse troppo lunga. Così ha deciso di rimettere mano non solo al montaggio, ma anche di restaurare suono e immagine a partire dal negativo originale.Il film vanta un cast eccezionale con Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper, Robert Duvall, Harrison Ford.



WEATHERING WITH YOU (ANIME AL CINEMA)

La nuova gemma del Maestro Makoto Shinkai, che sarà presentata al Toronto International Film Festival .Il film vede protagonista Hodaka che, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un’abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole…



RADICI: VIAGGIO ALLE SORGENTI DELLA MUSICA ITALIANA

Omaggio di Luigi Monardo Faccini, da un’idea di Marina Piperno, a due giganti dell’etnomusicologia. Il primo, Alan Lomax, con le sue registrazioni sul campo ha salvato e dato al mondo la possibilità di conoscere il blues dei figli degli schiavi afroamericani, e scoprire nomi come Leadbelly, Son House, Jelly Roll Morton, Muddy Waters; il secondo Diego Carpitella, principe degli etnomusicologi italiani. due giganti della ricerca musicale che nel 1954 partirono per un viaggio in Italia a caccia di canti popolari. Dalla Sicilia al Friuli, passando per la Calabria, la Lucania, il Salento, Liguria, Toscana, i due compagni muniti di registratore, hanno dato vita alla raccolta fondamentale della musica popolare italiana, della conoscenza del nostro folklore. Faccini dimostra come la nostra vera identità non può prescindere da questa musica.



IO LEONARDO

Regia di Jesus Garces Lambert. Un film con Luca Argentero, Angela Fontana, Massimo De Lorenzo, Francesco Pannofino. Titolo originale: Inside Leonardo. - Italia, durata 90 minuti.Lo sguardo ipnotico e la bellezza virile di Luca Argentero sono chiamati a incarnare uno dei più grandi geni dell'umanità nel film Io, Leonardo per un ritratto non banale e lontano da ogni stereotipo. A 500 anni dalla scomparsa dello scienziato e artista toscano (morto il 2 maggio ad Amboise in Francia nel 1519) la pellicola vuole restituire l'uomo fuori dagli schemi che con le sue opere e le sue invenzioni ha lasciato un segno profondo nell'immaginario collettivo.



METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY S&M2

In occasione del 20° anniversario dell’uscita del leggendario album live del 1999 “S&M”, la band che ha venduto quasi 120 milioni di album in tutto il mondo conquistando milioni di fan, si riunirà con la San Francisco Symphony per un nuovo ed inedito concerto.



ERMITAGE IL POTERE DELL’ARTE (LA GRANDE ARTE AL CINEMA)

Realizzato in stretta collaborazione con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, racconta le grandi storie che sono passate per i corridoi del museo e per le strade della città: dalla fondazione di Pietro I allo splendore di Caterina la Grande, dal trionfo di Alessandro I contro Napoleone, alla Rivoluzione del ’17, fino ai giorni nostri. Immagini spettacolari porteranno gli spettatori nei grandiosi interni del Museo e del Palazzo d’Inverno, nel Teatro, nelle Logge di Raffaello, nella Galleria degli Eroi del 1812. Un luogo magico svelato attraverso i racconti dei protagonisti, le storie e i luoghi segreti aperti alle telecamere per l’occasione.



LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

Regia di Beniamino Barrese. Un film con Beniamino Barrese, Benedetta Barzini, Candice Lam. Italia, 94 minuti. Benedetta Barzini, top model negli anni 60, musa di fotografi e artisti, da Irving Penn a Richard Avedon, da Andy Warhol a Salvador Dalì. Benedetta Barzini, modella, femminista, scrittrice e docente universitaria, ha oggi 75 anni ed è decisa a scomparire; si trova però a dover fare i conti con la determinazione del figlio di fare un film su di lei. L'incontro tra i due diventa scontro e conflitto, ma anche confronto e collaborazione, davanti allo sguardo impassibile della telecamera.



GRAZIE A DIO

Regia di Francois Ozon, Un film con Melvil Poupaud, Titolo originale: Grâce à dieu. Francia - durata 137 minuti François Ozon è riuscito a fare del suo Grâce à Dieu, sullo scandalo degli abusi nella diocesi di Lione, un film imperturbabile e preciso. Un film solido, in grado di far riflettere dall'inizio alla fine, che non cede alla polemica. Ancorata a una sceneggiatura scritta con cura e a dialoghi incisivi al punto giusto, la vicenda raccontata dal cineasta francese è quella che coinvolge il prete settantenne Bernard Preynant che, nel 2016, dopo 25 anni di silenzi, è stato accusato di molestie sessuali da circa 70 ex parrocchiani tra il 1986 e il 1991.



MALEFICENT LA SIGNORA DEL MALE

Regia di Joachim Rønning. Un film con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Titolo originale: Maleficent - Mistress of Evil. USA, , durata 118 minuti. una fiaba che affronta temi d’attualità, come l’emergenza ambientalista, l’integrazione o il significato della maternità. Arriva infatti Angelina Jolie a dire: «Abbiamo bisogno degli uomini». «Maleficent 2 narra la storia di tre donne forti ma anche di uomini forti, che sono fonte di ispirazione e aiuto per le protagoniste», La storia,una giusta rappresentazione di entrambi i sessi, mostrando quanto i rapporti con gli uomini siano importanti per noi. Come protagoniste la principessa Aurora (Elle Fanning) e la sua mamma d’elezione Malefica (Angelina Jolie), nonché la new entry Regina Ingrith: la mamma del Principe Azzurro, per l’occasione interpretata da un’algida Michelle Pfeiffer.