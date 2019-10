Al Nuovo e all'Astoria un'altra settimana cinematografica

La Spezia - Una nuova settimana di proiezioni cinematografiche al cinema "Il Nuovo" della Spezia ed "Astoria" di Lerici. Ecco nell'ordine i programmi, le date e le trame dei film.



CINEMA IL NUOVO

Mercoledì 23 ottobre

Ore 15.30- 19 ERMITAGE IL POTERE DEL’ARTE

Ore 17.15 LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

Ore 21.00 GRAZIE A DIO



Giovedì 24 ottobre

Ore 15.30-18.00 GRAZIE A DIO

Ore 20.30 DON PASQUALE ( Opera in diretta dal Royal Opera)



Venerdì 25 ottobre

Ore 15.30-18.00-21.15 GRAZIE A DIO



Sabato 26 ottobre

Ore 15.30-18.00-21.15 GRAZIE A DIO



Domenica 27 ottobre

Ore 15.00-17.30-20.30 GRAZIE A DIO



>Lunedì 28 ottobre

Ore 16.00 -18.00 PAVAROTTI GENIUS FOREVER

Ore 20.30 APOCALYPSE NOW FINAL CUT (i capolavori restaurati)



Martedì 29 ottobre

Ore 10.00 (Mattinèe) PRINCIPI ATTIVI ATTIVI CONTRO LA GUERRA ( ospiti in diretta Gino Strada Fondatore di Emergency e Rossella Miccio Presidente)

Ore 15.30 -17.30 PAVAROTTI GENIUS FOREVER

Ore 21.15 Anteprima: THANKS (Ospite il cast del film) - In collaborazione con la Compagnia Gli Scarti



Mercoledì 30 ottobre

Ore 15.30-17.30 -PAVAROTTI GENIUS FOREVER

Ore 21.00 METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M2 (replica nazionale)





CINEMA TEATRO ASTORIA LERICI

Mercoledì 23 ottobre

Ore 17.00-21.00 ERMITAGE IL POTERE DELL’ARTE



Giovedì 24 ottobre

Ore 21.00 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE



Venerdì 25 ottobre

Ore 21.00 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE



Sabato 26 ottobre

Ore 15.00 MALEFICENT LA SIGNORA DEL MALE

Ore 17.00-19.00-21.15 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE



Domenica 27 ottobre

Ore 15.30 MALEFICENT LA SIGNORA DEL MALE

Ore 17.00-19.00-21.15 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE



Lunedì 28 ottobre

Ore 21.00 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE



Martedì 29 ottobre

RIPOSO



Mercoledì 30 ottobre

RIPOSO



Le trame.

ERMITAGE IL POTERE DELL’ARTE (LA GRANDE ARTE AL CINEMA) realizzato in stretta collaborazione con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, racconta le grandi storie che sono passate per i corridoi del museo e per le strade della città: dalla fondazione di Pietro I allo splendore di Caterina la Grande, dal trionfo di Alessandro I contro Napoleone, alla Rivoluzione del ’17, fino ai giorni nostri. Immagini spettacolari porteranno gli spettatori nei grandiosi interni del Museo e del Palazzo d’Inverno, nel Teatro, nelle Logge di Raffaello, nella Galleria degli Eroi del 1812. Un luogo magico svelato attraverso i racconti dei protagonisti, le storie e i luoghi segreti aperti alle telecamere per l’occasione.



LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

Regia di Beniamino Barrese. Un film con Beniamino Barrese, Benedetta Barzini, Candice Lam. Italia, 94 minuti. Benedetta Barzini, top model negli anni 60, musa di fotografi e artisti, da Irving Penn a Richard Avedon, da Andy Warhol a Salvador Dalì. Benedetta Barzini, modella, femminista, scrittrice e docente universitaria, ha oggi 75 anni ed è decisa a scomparire; si trova però a dover fare i conti con la determinazione del figlio di fare un film su di lei. L'incontro tra i due diventa scontro e conflitto, ma anche confronto e collaborazione, davanti allo sguardo impassibile della telecamera.



GRAZIE A DIO

Regia di Francois Ozon, un film con Melvil Poupaud, Titolo originale: Grâce à dieu. Francia - durata 137 minuti François Ozon è riuscito a fare del suo Grâce à Dieu, sullo scandalo degli abusi nella diocesi di Lione, un film imperturbabile e preciso. Un film solido, in grado di far riflettere dall'inizio alla fine, che non cede alla polemica. Ancorata a una sceneggiatura scritta con cura e a dialoghi incisivi al punto giusto, la vicenda raccontata dal cineasta francese è quella che coinvolge il prete settantenne Bernard Preynant che, nel 2016, dopo 25 anni di silenzi, è stato accusato di molestie sessuali da circa 70 ex parrocchiani tra il 1986 e il 1991.



IN DIRETTA DAL ROYAL HOUSE DON PASQUALE

Bryn Terfel, uno degli artisti più amati della Royal Opera, guida il cast di questa nuova produzione dell’opera buffa di Donizetti, che illustra magistralmente il rapporto tra generazioni.L’opera narra infatti ladivertente storia di un uomo di mezza età, astutamente ingannato dalla giovane moglie che vuole coronare il suo sogno romantico con il nipote di lui. Una storia deliziosa che da sempre conquista il pubblico, anche perla vivacità musicale e l'abilità virtuosa degli interpreti. La produzione esilarante di Damiano Michieletto mostra quanto siano contemporanei i personaggi e quanto la storia narratasia immediata e commovente.



PAVAROTTI

Firmato dal regista Premio Oscar Ron Howard, il film è realizzato con filmati mai visti prima e immagini delle performance più iconiche del tenore che offrono un ritratto intimo ed emozionante dell'artista e dell'uomo, il più amato cantante d'opera di tutti i tempi con oltre 100 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera. Ron Howard ha scelto un approccio intimo per raccontare la storia di Pavarotti: si è spinto oltre l'iconica figura pubblica per rivelare l'uomo. Grazie alla partnership con Decca Records e all'accesso esclusivo agli archivi di famiglia e al vasto materiale musicale ripreso dal vivo, il documentario evento fa emergere la storia personale dell'artista: dalle sue umili origini nel Nord Italia fino allo status di superstar mondiale.



APOCALISSE NOW FINAL CUT

Quarant'anni fa usciva nelle sale cinematografico uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Apocalypse Now, considerato il più grande film sulla guerra in Vietnam. Quarant'anni dopo quello stesso film, diretto da Francis Ford Coppola, esce in una nuova versione, restaurata ed in 4K. distribuito dalla Cineteca di Bologna. Apocalypse Now-Final Cut, ossia il montaggio finale, Il film che Coppola stesso ha definito la 'versione perfetta'. Era infatti convinto che la versione originale del 1979 fosse troppo tagliata e mentre Redux (una versione non integrale) risultasse troppo lunga. Così ha deciso di rimettere mano non solo al montaggio, ma anche di restaurare suono e immagine a partire dal negativo originale.Il film vanta un cast eccezionale con Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper, Robert Duvall, Harrison Ford.



PRINCIPI ATTIVI CONTRO LA GUERRA Gino Strada, fondatore di EMERGENCY, e Rossella Miccio, presidente, insieme agli operatori umanitari dell'Associazione e altri ospiti, riprenderanno il dialogo sulla guerra.Conduce Camila Raznovich



THANKS FOR VASELINA (DAL TEATRO AL CINEMA) Tratto dall'omonima opera teatrale di Gabriele Di Luca, con Luca Zingaretti nell'inedito ruolo del transessuale . Spregiudicato, politicamente scorretto, cinico. Siamo dalle parti della commedia nera, genere poco o per nulla esplorato dal nostro cinema, o forse sarebbe meglio dire dimenticato, messo da parte a favore di una comicità grossolana e dozzinale, Gabriele Di Luca dirige basandosi sul fortunato spettacolo teatrale Thanks for vaselina di Carrozzeria Orfeo, di cui è regista e sceneggiatore.



METALLICA

Replica in esclusiva I Metallica e la San Francisco Symphony si riuniranno infatti al nuovo Chase Center di San Francisco per celebrare il 20 ° anniversario del loro spettacolo S&M(Symphony & Metallica).I concerti originali di S&M furono eseguiti dai Metallica e dalla San Francisco Symphony e condotti dal compianto Michael Kamen nella primavera del 1999 al Berkeley Community Theatre. Il concerto S&M² del 2019, in programma a settembre, conterrà sia le prime esibizioni dal vivo realizzate 20 anni dopo sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica e della San Francisco Symphony scritte dopo il conc erto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin. Per offrire ai fan la possibilità di ritrovarsi insieme per festeggiare la band.



TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

Regia di Gabriele Salvatores. Un film Da vedere 2019 con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian. - Italia, , durata 97 minuti.Per Gabriele Salvatores si tratta di un ritorno al road movie, suo genere del cuore, e del recupero di una libertà espressiva che, come in passato, prende la forma del viaggio iniziatico. Tutto il mio folle amore nasce dal romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas, che a sua volta nasceva dalla storia vera di un padre e il suo figlio autistico in viaggio attraverso le Americhe



MALEFICENT LA SIGNORA DEL MALE

Regia di Joachim Rønning. Un film con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Titolo originale: Maleficent - Mistress of Evil. USA, , durata 118 minuti. una fiaba che affronta temi d'attualità, come l'emergenza ambientalista, l'integrazione o il significato della maternità. Arriva infatti Angelina Jolie a dire: «Abbiamo bisogno degli uomini». «Maleficent 2 narra la storia di tre donne forti ma anche di uomini forti, che sono fonte di ispirazione e aiuto per le protagoniste», La storia,una giusta rappresentazione di entrambi i sessi, mostrando quanto i rapporti con gli uomini siano importanti per noi. Come protagoniste la principessa Aurora (Elle Fanning) e la sua mamma d'elezione Malefica (Angelina Jolie), nonché la new entry Regina Ingrith: la mamma del Principe Azzurro, per l'occasione interpretata da un'algida Michelle Pfeiffer.