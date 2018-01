Al Nuovo e all'Astoria il docufilm su David Hockney

La Spezia - Il 30 e il 31 gennaio arriverà nelle sale "Il nuovo" e "Astoria" David Hockney dalla Royal Academy of Arts, docufilm che racconta le due grandi mostre dedicate all’artista negli ultimi cinque anni dalla Royal Academy of Arts di Londra.

Membro della prestigiosa istituzione dal 1991, David Hockney (1937) è uno degli artisti britannici più famosi al mondo. Il suo rapporto con la Royal Academy è unico, tanto che per i suoi spazi Hockney realizza le due mostre ad hoc protagoniste di questo film, trasformandole in due eventi spettacolari. Gli spettatori avranno modo di conoscere anche sul grande schermo uno dei maestri del 21° secolo, l’artefice di opere iconiche come A Bigger Splash e A Closer Grand Canyon, ascoltando l’intervista all’artista a cura di Tim Marlow, Direttore Artistico della Royal Academy of Arts. Hockney raccontera il suo primo viaggio all’estero, in Egitto nel 1963, il dolore per la morte dell’amico Jonathan Silver e le tecniche innovative che sta abbracciando in questi anni, con disegni e video realizzati con l’iPad. Ad arricchire il percorso anche i pareri dei critici d’arte Martin Gayford e Jonathan Jones, e quelli di Edith Devaney (Senior Contemporary Curator della Royal Academy of Arts) che posò due volte per l’artista.



La grande arte al cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital in collaborazione con Sky Arte HD e Mymovies.iT orari spettacoli : Il Nuovo martedi 30 ore 16.00 Mercoledi 31 ore 16.00-17.30-19.30 -Astoria Lerici martedi ore 21.00 mercoledi 31 ore 17.00-21.00