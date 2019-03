Al Nuovo arriva "La mia seconda volta"

La Spezia - Ispirato alla storia vera di Giorgia Benusiglio, che non ancora diciottenne ingerì una mezza pasticca di ecstasy, finendo in coma e salvandosi, esce in anteprima al cinema Il Nuovo della Spezia, domani martedì 26 marzo ore 21.15 con Dominus Production 'La mia seconda volta' di Alberto Gelpi con Aurora Ruffino, Simone Riccioni, Mariachiara Di Mitri, Federico Russo, Ludovica Bizzaglia, Luca Ward, Isabel Russinova, Daniela Poggi. "Un film sulle conseguenze - dice il regista - Uno spunto di riflessione lasciato ai ragazzi e agli adulti, che non intende fare moralismi ne lanciare insegnamenti a tutti i costi. Un quadro il piu possibile oggettivo che ogni spettatore potra guardare per formarsi una propria idea". Attraverso la storia della protagonista e dei suoi amici si racconta un percorso di crescita. L'idea è di sensibilizzare i giovani e le famiglie contro la droga. Il film lancia un messaggio positivo e di speranza: la vita ci dà sempre una seconda possibilità, l'importante è saperla cogliere- Al Cinema Il Nuovo con la partecipazione dell'attore e produttore Simone Riccioni e del distributore Federica Picchi Roncali (fondatore della DOMINUS PRODUCTION) che presenteranno il film.