Al Museo Etnografico un corso di danze tradizionali con Francesca Cavero

La Spezia - Prenderà il via a gennaio 2019, precisamente martedì 22 gennaio 2019, un corso dedicato alle danze tradizionali, condotto da Francesca Cavero, danzaterapeuta, attrice e membro del Consiglio Internazionale della Danza CID UNESCO. Per partecipare è necessario iscriversi e versare la quota relativa: 80 euro per tutti gli incontri; 18 euro per ogni singolo incontro. Numero limitato di partecipanti. L’iscrizione può essere effettuata al Museo Etnografico in orario di apertura (giovedì 10-12.30; da venerdì a domenica 10-12.30 e 16-19). La danza è da sempre uno dei linguaggi tradizionali utilizzati dall’uomo per celebrare e ritualizzare i momenti importanti che coinvolgono la comunità di appartenenza.

Esistono testimonianze di danze eseguite in cerchio a partire da epoche remote: il cerchio è un contenitore ‘magico’ che permette ad ogni suo componente di guardare negli occhi gli altri partecipanti, il suo centro rappresenta la parte sacra collettiva e la circonferenza, sulla quale tenendosi per mano ci si muove rappresenta la propria via.

Molte danze popolari tradizionali partono dal cerchio e ancora oggi vengono danzate.

Il corso prevede l’apprendimento di diverse danze tradizionali appartenenti a culture vicine e lontane (ebraiche, greche, celtiche, slave, arabe…), raggruppate per tematica.







Il programma:

martedì 22 gennaio ore 17-19



Danze ebraiche, greche e arabe: dall’antichità ad oggi nel segno della tradizione



martedì 19 febbraio ore 17-19



Danze matriarcali: il rapporto madre/figlio nelle danze tradizionali



martedì 26 marzo ore 17-19



Mandala danzato: ritmi di un rituale spirituale universale



martedì 16 aprile ore 17-19



Danze dei fiori di Bach: melodie baltiche per ricreare corpo e anima



martedì 21 maggio ore 17-19



Danze dal mondo







Per informazioni:



Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’



Via del Prione 156 La Spezia



Tel. 0187.727781



museo.etnografico@comune.sp.it



Francesca Cavero 338.2730486



framauriannalu@icloud.com