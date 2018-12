Al Lia in mostra gli avori giapponesi "Netsuke"

La Spezia - Venerdì 21 dicembre alle ore 17.30 si inaugura al Museo Civico “Amedeo Lia” (in Via del Prione n. 234) la mostra “Avori del Giappone. I netsuke della Collezione Lia”, che - a ridosso del compimento del 22 esimo compleanno del Museo - rappresenta una nuova occasione per rendere omaggio alla figura di Amedeo Lia, quale appassionato cultore della bellezza, e alla sua instancabile capacità di ricerca.

In mostra sarà esposto un nucleo prezioso di netsuke giapponesi antichi che Amedeo Lia acquistò, ammaliato dall’originalità di queste piccole e raffinate sculture in avorio, nate per allacciare alla cintura del kimono (abito tradizionale giapponese privo di tasche) una piccola borsetta o altro genere di contenitore da passeggio.

I netsuke, data la particolare varietà di soggetti e alla libertà decorativa che li caratterizza, costituiscono un vero e proprio mondo in miniatura, un osservatorio speciale attraverso il quale avvicinarsi alla complessa e millenaria storia del Giappone. Pertanto, nel periodo della mostra sono previsti un calendario di attività per adulti e alcuni laboratori bambini, che saranno incentrati su alcuni degli aspetti più caratteristici della cultura giapponese.

La mostra, a cura di Francesca Giorgi, si avvale del valente contributo scientifico di Francesco Morena, grande specialista di arte estremo-orientale, e sarà aperta al pubblico dal 22 dicembre 2018 al 3 marzo 2019 secondo il consueto orario di apertura del Museo, vale a dire dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.