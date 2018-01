Al LAS inaugura la personale di Carlo Moggia

La Spezia - Presso la spazio espositivo LAS del Liceo Artistico Cardarelli, il 18 gennaio alle ore 17 inaugura la mostra di Carlo Moggia intitolata "... di pieghe e altro"... La mostra, a cura di Valerio P.Cremolini, resterà aperta fino al 15 febbraio 2018 e sarà visitabile dal martedì al sabato, ore 17-19.

La naturale complessità è insita sin dagli esordi nella personale esperienza di Carlo Moggia nel vasto territorio dell’arte. Pittore e scultore ci ha resi, di volta in volta, partecipi di direttrici operative che evocano la dimensione spazio-temporale dell’universo e, non a caso, fisica e astrofisica rappresentano affascinanti terreni egemoni nella sua ricerca, che non prescinde, comunque, dal conseguire precisi requisiti formali.

Gli attraenti Rivelatori scanditi da miriadi di corpi umani, definiti da specifiche pose e tutti sovrastati dall’energia cosmica, dialogano idealmente con le sculture in forex, abilmente dipinte e modellate con gusto per esplicitare le singolari pieghe dell’universo, teorizzate con crescente indagini da illustri studiosi. Non è davvero un episodio fortuito cogliere negli esiti di Moggia profondi legami fra l’arte e la scienza, che si insinuano nel permanente profilo innovativo della sua collaudata creatività. Ciò è ben visibile nel denso percorso di questa esposizione, nella quale persiste, come già in altre occasioni, la convincente liaison tra apporto scientifico ed estetico.