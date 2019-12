Al Distrò arriva "Blitz", la nuova mostra di Manlio Riccò

La Spezia - Manlio "Maglio" Riccò, noto al grande pubblico per aver fondato Bacchus, si definisce un artigiano del ferro. Ma ogni suo lavoro appalesa una ben riconoscibile vena artistica, come testimoniano le bellissime lampade presenti in tante attività commerciali. Tuttavia la sua innata creatività trova la massima espressione allorché si dedica a realizzare opere riconducibili solo alla sua personalità. Genio e sregolatezza, mitigati da una manualità innata. Insomma, Blitz è una mostra da vedere, anche se molto temporanea. Difatti si terrà al Distrò, in via Marsala alla Spezia, giovedì 19 dicembre dalle 18.30 alle 21.