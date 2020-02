Al Dialma Ruggiero tocca al Teatro Elettrodomestico

La Spezia - Spazio all'immaginazione e alla fantasia con uno spettacolo raffinato e coinvolgente per questa fortunata nona edizione di Fuori Luogo, percorsi di teatro contemporaneo nel presente, progetto dell'Associazione 'Gli Scarti' in partnership con Balletto Civile, Associazione Scena Madre e Casarsa Teatro e in collaborazione con i comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra. Teatro Elettrodomestico debutta sabato 15 febbraio alle 21.15 al Dialma Ruggiero con L’altro giorno, uno spettacolo di marionette e oggetti che nasce dagli episodi di animazione “El otro dia” dell’argentino Pablo Noriega: in scena un “tizio” e le sue mirabolanti avventure bidimensionali. Lo spettacolo, di e con Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni, si avvale dei testi di Pablo Noriega e Matteo Salimbeni, in coproduzione con Nata Teatro e Diffusioni/KanterStrasse. Scena e pupazzi a cura di Eleonora Spezi, con il sostegno de Il Lavoratorio, Teatro del Lavoro, Atto Due produzione esecutiva Atto Due.