Al Costa una conferenza sul Giappone e le sue meraviglie

La Spezia - L’ingegnere Giampaolo Chiappini, di cui è ben nota la conoscenza della storia del Giappone, su iniziativa della Società Dante Alighieri della Spezia, sarà relatore della conferenza “Il Giappone e le sue meraviglie”, che sarà ospitata Mercoledì 10 aprile p.v., alle ore 16.30, nella sala della Biblioteca del Liceo Classico “L. Costa”. Per anni funzionario dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, che ha sede a Roma, Chiappini ha vissuto per un lungo periodo nel paese del Sol Levante con l’importante incarico di direttore degli uffici ICE di Tokyo e Osaka. Per la sua competenza intrattiene collaborazioni con riviste specialistiche sui temi relativi all’economia e al commercio internazionale.

Chiappini svilupperà il suo intervento illustrando la filosofia e lo stile di vita del popolo giapponese, sostando sulle antiche tradizioni che si affiancano alle usanze strettamente legate alla contemporaneità, per far emergere il profilo di un paese affascinante, che vanta una vera e propria unicità. L’iniziativa rientra nella programmazione della rassegna “Genti e Paesi”.