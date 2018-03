Al "Costa" in mostra gli strumenti per lo studio della fisica

La Spezia - La fisica è forse la disciplina che meglio di qualunque altra spiega il funzionamento del mondo che ci circonda, dalle più piccole particelle che formano la materia al funzionamento dell’Universo. Uno studio affascinante, che sorprende e coinvolge sempre di più i giovani. Perché quindi non provare a risvegliare l'interesse di tutta la cittadinanza?

Anche a questo scopo durante il mese di febbraio è stato intrapreso un Progetto di Alternanza scuola-lavoro da 13 ragazzi del Liceo classico L. Costa della classe IV C, supervisionati dalla loro docente di Matematica e Fisica, la Professoressa E. Corsaro, dalla Dott.ssa M. Locritani (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Dott.ssa S. Garvani (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed Historical Oceanography Society), dalla Dott.ssa S. Merlino (ISMAR - CNR), dall’Ing. Vittorio Grandi e con la collaborazione dell’Ing Mario Ambrosini.



Il Progetto ha avuto lo scopo di realizzare una Mostra con degli strumenti, appartenenti alla scuola, con elevato valore storico e scientifico e un laboratorio didattico su una specifica tematica. Gli alunni hanno seguito in prima persona tutte le fasi del Progetto, riportando alla luce strumenti antichi del laboratorio di Fisica ed organizzandoli in una Mostra all'interno dell'edificio stesso. Inizialmente si sono rimboccati le maniche per tinteggiare le pareti di un’aula adibita a magazzino e situata al pianterreno della scuola. Dopo essersi dedicati a questo compito con allegria ed entusiasmo, si sono recati nei sotterranei per recuperare parte della preziosa e numerosa strumentazione. Hanno quindi ripulito, catalogato ed etichettato tutto il materiale recuperato.

Gli strumenti sono stati portati nell'aula appositamente allestita e sistemati in armadi espositivi, pronti per essere visionati ed utilizzati. Durante lo svolgimento del Progetto gli studenti si sono dedicati ad un argomento in particolare, le onde, che hanno affrontato con il supporto dei loro tutors sia da un punto di vista teorico che sperimentale, riparando la strumentazione necessaria (un antico ondoscopio).



Il giorno mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 9:30, la Mostra sarà inaugurata, ma soprattutto sarà disponibile per nuovi Progetti con altre Scuole per valorizzare e condividere questo patrimonio così prezioso. L’invito è esteso alla cittadinanza.

Ma non è finita qui! C'è ancora molto lavoro da fare, ed il materiale da recuperare e da restaurare è ancora tanto. Per questo motivo anche la Dirigente del Liceo Costa, Dott.ssa Sara Cecchini, auspica che il Progetto possa essere continuato con lo stesso entusiasmo anche nei prossimi anni.