Al Civico doppio appuntamento con "Emersioni" di Loredana Rovagna

La Spezia - La stagione Teatro Ragazzi del Teatro Civico della Spezia propone come primo spettacolo del 2019 il doppio appuntamento con 'Emersioni' di Loredana Rovagna in scena venerdì 18 gennaio alle 10 (per le scuole) e alle 20.45.

Un approfondimento sui temi dell’immigrazione, degli esodi, dei conflitti, della violenza. Giovani corpi alla ricerca dell’anima, spronati contro l’immobilità dell’indifferenza per tentare di dare una testimonianza agli eventi drammatici che quotidianamente l’uomo crea come un destino. Work in progress delle due precedenti versioni di 'Corpi sommersi', 'Emersioni' è il risultato del lavoro sviluppato in una diversa veste coreografica a cui si aggiunge la nuova parte ispirata e tratta dai libri 'Fifa nera e Fifa blu' di Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera che vanno a unirsi agli estratti dal libro 'La guerra dentro' di Francesca Borri.



Nell’essenzialità, i corpi dei danzatori di età diverse, dai bambini ai ragazzi, uniti nelle immagini sceniche, in uno spazio temporale sospeso, vanno insieme in questo viaggio ricco di poesia ed emozioni. Corpi che incontrano l’altro parlando nel linguaggio muto della danza e con echi di suoni e parole di racconti. Un’altra sfida. Promosso da Centro Studi Danza di Loredana Rovagna, Di.Da. Dimensione Danza, Cantiere della Danza, Emersioni è una nuova tappa del progetto Educardanzando a Teatro. Ideazione, scene, costumi, testo, coreografia, regia di Loredana Rovagna; musiche di John Cage, Georg Friedrich Händel, Robert Schumann, Cecilia Chailly e altri; collaboratori Fabrizio Isola, Micol Arena, Roberta Blanchi. Interpreti Junior Golfo dei Poeti Danza, composto dai migliori allievi del CSD, corsi Intermedio II, Medio, Avanzato e Laboratorio Trasversale di Teatrodanza delle scuole superiori. Sul palco per il Gruppo CSD Danny Carassale, Elisa Perrone, Leonardo Farina, Margherita Ceccarelli, Giulia Sommovigo, Francesca Sergi; per il Corso Intermedio I Rosa Aquilani, Anita Avena, Martino Bellè, Matteo Ceccarelli, Lyudmila D’Agostino, Gaia De Conca, Caterina Foce, Emma Fusi, Sindi Hoxhay, Anita Marzella, Anna Mazzi, Chloe Memtsas; per il Corso Intermedio II Benedetta Anghelone, Rosa Barbolini, AnnaLuce Borghesi, Aurora Demiraj, Bianca Frascatore, Giacomo Morlando, Danila Muhametaj, Francesco Saturno, Costanza Sgambati, Marinela Slavova, Marco Tonelli, Claudia Vendico, Lina Vendico.



Junior Golfo dei Poeti Danza: "Scoprire le possibilità espressive del corpo mettendosi in sintonia con gli altri attraverso l’energia, il senso del ritmo, la musicalità, il respiro, l’uso dello spazio», sono le premesse del Centro Studi Danza (CSD) della Spezia, scuola di educazione e formazione a indirizzo professionale con presa d’atto del Ministero della Pubblica Istruzione, creata nel 1977 e diretta da Loredana Rovagna, insegnante e originale coreografa, laureata nel 1973 all’Accademia Nazionale di Danza di Roma dopo il diploma magistrale. Da quarantadue anni, con numerosi progetti finalizzati alla diffusione della cultura di danza attraverso l’educazione del pubblico e alla formazione dei danzatori professionisti, Loredana Rovagna fa conoscere la danza come disciplina e arte. Il Gruppo CSD è costituito di volta in volta dai migliori allievi per i quali vengono create originali coreografie e regie. Tra gli spettacoli realizzati, Incontro con la Danza e Educardanzando a Teatro, inseriti nelle programmazioni del Teatro Ragazzi e nelle Stagioni del Teatro Civico, che nascono espressamente per far conoscere la pratica su scena e avvicinare gli studenti e il pubblico al teatro. Gli spettacoli dal 1978 hanno portato a teatro un pubblico di più di 10.000 studenti e 800 di loro hanno frequentato i Laboratori per le scuole elementari e medie al CSD. Dal 2017 il Gruppo CSD prende il nome di Junior Golfo dei Poeti Danza. Lo Junior è una piccola compagnia in cui pur mantenendo la propria personalità, ognuno concorre al lavoro d’insieme senza competere, abituandosi a essere se stesso e vero nel raccontarsi con il corpo. Attraverso il lavoro formativo, 23 studenti hanno intrapreso la carriera professionistica. Tutti hanno avuto l’esperienza nel Gruppo, fondamentale per approfondire il lavoro coreografico e interpretativo.



Ingresso: Posto unico: € 4 (ore 10), intero € 10, ridotto € 8 (alle 20:45)

Prenotazioni: Botteghino Teatro Civico La Spezia 0187.727521 aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Info: www.teatrocivico.it – info@teatrocivico.it