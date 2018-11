Al Civico arriva "Portare il mare in corsia, sulle note della Fanfara della Marina"

Con il Porto dei piccoli

La Spezia - Mercoledì 5 dicembre alle ore 18:45 la musica incontra la solidarietà al Teatro Civico di La Spezia, per una serata speciale dedicata all’Associazione Il Porto dei piccoli.

Insieme si conosceranno le iniziative ed i progetti che la Onlus offre gratuitamente da oltre 7 anni a La Spezia, rivivendo le emozioni che grazie alla generosità del territorio si possono donare a tanti bimbi che affrontano la malattia.

Ospite particolare dell’evento la Banda di Presidio del Comando Marittimo Nord, che si esibirà per allietare i presenti all’iniziativa benefica.

Durante la manifestazione sarà infatti possibile donare liberamente per sostenere le attività dell’Associazione a La Spezia, aiutando a regalare momenti di gioia e serenità ai bambini in cura, a casa ed in ospedale.



La serata è aperta a tutti e vedrà la partecipazione dell’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio della Marina Militare Italiana, del Sindaco Pierluigi Peracchini, dell’Assessore Giulia Giorgi, del Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia Massimo Seno e di tante altre autorità che hanno scelto di condividere una serata di musica e beneficenza.



Il Porto dei piccoli nasce nel 2005 da un’idea di Gloria Camurati e da una prima presenza presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova ha progressivamente esteso la propria attività a Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna e Malta.

Il mare rappresenta la caratteristica costante delle attività ludico-pedagogiche offerte quotidianamente dagli operatori della Onlus ai bimbi ricoverati ed alle loro famiglie, per donare loro momenti di svago e di serenità all’interno di un percorso di sostegno molto apprezzato dai medici e dagli infermieri delle strutture coinvolte.



L'Associazione si rivolge a tutti i bambini che vivono l'esperienza della malattia (indipendentemente dalla patologia), dedicandosi con particolare attenzione alla dimensione “famiglia”, per cercare di riportare quella serenità che la malattia ha in qualche modo alterato.



Operatori e volontari entrano ogni giorno nelle corsie d’ospedale e nelle abitazioni dei piccoli in terapia domiciliare, per coinvolgerli attraverso laboratori dedicati con il fascino del mondo marino e condurli con la fantasia anche solo per un’ora lontano dalla quotidianità del luogo di degenza.



Per tutti i bimbi che possono anche uscire all’esterno Il Porto dei piccoli organizza le “Esplorazioni”, divertenti ed educative uscite alla scoperta delle bellezze del territorio e delle meraviglie del mondo del mare e del porto.



I bimbi vengono così seguiti sia che siano in ospedale che a casa, coinvolgendoli con attività ludico-pedagogiche mirate studiate appositamente per rispondere alle loro esigenze e aspirazioni, attraverso una presenza costante durante tutto il corso dell’anno, festività comprese. Per sensibilizzare al tema del ricovero ospedaliero e della cura, specifici progetti sono proposti agli alunni delle scuole, perché siano informati e coscienti della realtà che vivono i compagni ricoverati in ospedale e per avere fiducia e non paura di camici, medici e punture.



L’Associazione vuole essere un aiuto per tutti i bimbi in terapia e le loro famiglie, costituendo un supporto nel percorso contro la malattia e un porto sicuro in cui trovare comprensione e sostegno, anche attraverso l’aiuto per tutte le famiglie che, da fuori regione, necessitassero di essere ricoverate presso l’Ist. G. Gaslini di Genova e non solo.

Il Porto dei piccoli negli anni ha sempre di più seguito la propria vocazione verso la ricerca, portando avanti in collaborazione con il personale medico delle strutture con cui collabora importanti progetti legati ad esempio all’Attività Assistita con Animali e alla ricerca sulle procedure invasive, per monitorare e valutare quegli elementi in grado di ridurre lo stress pre e post operatorio per i bambini.



Il mare accomuna anche molti dei componenti del Consiglio Direttivo, ove siedono, quali garanti della serietà e dell’impegno dell’ Associazione, molti esponenti delle attività economiche ad esso collegate (armamento, terminalisti, spedizionieri ed altri ancora), a partire dal Presidente, l’armatore Ignazio Messina, amministratore delegato dell’omonima compagnia armatoriale.

Il Comando Generale delle Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione Marittima della Liguria, le Autorità Portuali di Savona, di Genova e di Livorno, la Marina Militare Italiana e numerose altre autorità collaborano costantemente con Il Porto dei piccoli, offrendo tutta la loro amicizia ed il loro sostegno ai bambini ed alle famiglie in difficoltà.

Ricopre la carica di Presidente Onorario dell’Associazione il Prof. Lorenzo Moretta, ricercatore di fama internazionale.





In oltre 10 anni attraverso più di quarantamila ore di attività Il Porto dei piccoli ha coinvolto con iniziative e progetti dedicati più di diecimila bambini in diverse Regioni italiane. L’Associazione è infatti alla costante ricerca di nuove collaborazioni anche al di fuori della Liguria, con l’intento di far rete con le realtà locali e poter così portare tantissima gioia e un po’ di serenità a tutti i bimbi in terapia dovunque si trovino, anche dove il mare non c’è.