Al Big Boss Man arriva Deborah J Carter

La Spezia - L'Associazione spezzina "Fare Jazz" assieme al Big Boss Man di salita del Castelvecchio nel quartiere della Pieve, presentano un concerto di grande livello con la cantante americana Deborah J Carter. Appuntamento a sabato 8 febbraio con inizio concerto previsto per le 22 (info e prenotazioni allo 0187/302686).



Quartetto dalla straordinaria energia ed eleganza guidato dalla vocalist americana per l’occasione in tour in Italia con un trio di affiatati musicisti italiani. Con la sua inconfondibile voce vellutata, profonda e intrisa di jazz, Deborah interpreta, oltre ad alcune gemme meno conosciute dello sterminato repertorio del songbook americano, i grandi classici americani di quei compositori (Jule Styne, Fred Coots, Irving Berlin) che hanno scritto melodie indimenticabili, per un concerto che si preannuncia carico di swing e avvolgenti riarmonizzazioni. Deborah sarà accompagnata da Daniele Gorgone al piano, Marco Piccirillo al basso, Matteo Cidale alla batteria. Cena + concerto 30€.