Aidea, una nuova settimana di corsi e lezioni

La Spezia - Proseguono i corsi dell'associazione Aidea.



Martedì 29 ottobre ore 15,30, presso L. Classico L. Costa, ore 15.30 proseguono gli incontri dedicati all’arte etrusca, docente Franca Puliti.

Alle 17.00 si avvia il corso di storia contemporanea con una conferenza del prof. Roberto Centi, “La permanenza di Roma antica nel mondo di oggi”. Ingresso libero. La conferenza si concentra su tre aspetti della civiltà dell'Antica Roma, tra i molti, che testimoniano la permanenza di quest'ultima nel mondo contemporaneo e in particolare in Europa: il complesso e reticolare sistema viario, che ha resistito in molti casi dopo millenni, il diritto, diventato modello e punto di riferimento per la giurisprudenza di gran parte dei paesi odierni, e la lingua, che, nata in ambito agricolo, è diventata prima la lingua veicolare di un intero continente, poi, nelle sue versioni romanze, una delle lingue più parlate al mondo e che ancora oggi rappresenta un cardine degli studi liceali in molte parti del mondo. Un viaggio attraverso la identità e la alterità, senza forzate attualizzazioni ma con la consapevolezza che dei Latini e del Latino non si può non tenere conto per capire il presente.

Roberto Centi docente e Vice Preside del Liceo A. Pacinotti della Spezia, formatore dell’Università di Genova, svolge attività di traduzione e di curatore di testi classici presso numerose case editrici ed è consulente della Zanichelli di Bologna. E’ autore di numerosi articoli pubblicati su riviste specializzate di didattica.



Il corso di storia contemporanea si svilupperà da ottobre a maggio con il seguente programma:

Patrizia Fattori L’Europa tra identità e globalizzazione con particolare riferimento al caso Germania, 5 incontri; 2) Lorenzo Baruzzo: Fare l’Italia. Vicende meridionali dopo l’unità. Storia del brigantaggio e dell’emigrazione.5 incontri; Vanda Cosini: Ebraismo; Stefano Danese Appunti di storia locale; Giorgio Di Sacco: la costituzione del Carnaro e quella della RSI. L. Tronfi: Storia economica: l’antichità; Antonino Faro Predominio di Genova sul territorio spezzino, dal XII secolo al XVIII. 2 Arrivano i Francesi: cambiamenti politico-militari e istituzionali della Liguria. G. Pagano C. Mirabello: Frammenti dai lunghi anni Sessanta.



Nella settimana sono previsti altri appuntamenti: un corso di fotografia il mercoledì alle 20,00

docente Marta Sampietro fotografa laureata in Scienze e tecnologie della comunicazione presso l'Università Iulm, e specializzata in fotografia presso lo IED - Istituto europeo del Design a Milano.

Informatica base, mercoledì ore 9.30, ceramica a cura di N.Meloni giovedì ore 16.00

Per le lingue straniere proseguono i corsi già attivati, a novembre inizieranno arabo e cinese entrambi con docenti madrelingua. Orari presso la sede Aidea.



Segreteria: V. Persio, 27,La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - 329 7462081 - 0187 300835 info@aidealaspezia.org