Aidea sposta i propri corsi online

La Spezia - Corsi on line e video conferenze: questa è la proposta dell’Associazione AIDEA La Spezia APS in questo momento di emergenza in cui c’è bisogno di riprendere il proprio percorso formativo. Vengono pertanto proposti alcuni corsi linguistici di francese, inglese e giapponese. Un corso di spagnolo è già attivo. I corsi, di livello base, della durata di 10 incontri due volte la settimana si terranno –on line- in orario pomeridiano.

Video lezioni e video conferenze, che trattano i temi più svariati, dai consigli di lettura a lezioni di storia e approfondimenti su temi di attualità, sono pubblicati sul canale YOUTUBE UNIEDA TV.

AIDEA ha anche avviato una rete di sportelli telefonici di volontariato dove esperti e collaboratori offrono diversi tipi di assistenza a chi è in difficoltà. Tra le proposte, tutte gratuite, ci sono lezioni di lingua italiana per stranieri, lezioni di pianoforte per i più piccoli, supporto psicologico a famiglie e assistenza telefonica per anziani. Particolare interesse e utilità ha riscontrato lo sportello di shopping on line, dove si possono trovare consigli e raccomandazioni per poter acquistare in sicurezza sul web.

Chiunque volesse avere maggiori informazioni può contattare l’associazione al numero telefonico 329 7462081 oppure tramite email all’indirizzo: info@aidealaspezia.org.

Inoltre poter rimanere aggiornati sulle iniziative e le proposte di AIDEA consultare la pagina facebook “AIDEA La Spezia” o il sito.