Aidea, si apre una nuova settimana di lezioni

La Spezia - Alle porte un'altra settimana di appuntamenti con l'associazione Aidea.



Martedì 23 ottobre ore 15,30 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi corso di Storia dell’arte, breve percorso dedicato a “Elementi di arte greco-romana”, docente Franca Puliti: lezione teorica con proiezione di immagini. L'obiettivo degli incontri è quello di “rinfrescare” ai corsisti alcuni concetti base della storia dell'arte greca e romana, attraverso l'analisi di casi di studio specifici. Il corso di storia dell’arte si sviluppa da ottobre a maggio. Sono previsti visite e viaggi di istruzione.



martedì 23 ottobre ore 17,10 presso L. Classico inizia il corso di Storia contemporanea

con una serie di incontri a cura di Patrizia Fattori, docente di filosofia e storia, dal titolo America Latina: le premesse del sottosviluppo. Dopo un’introduzione generale alle problematiche di quest’area geografica e alla sua storia, si svilupperà il seguente itinerario: a) La rivoluzione cubana come reazione al neo-colonialismo e al sottosviluppo. Gli obiettivi del Che Guevara. b) Il socialismo cileno, la reazione militare. L'autoritarismo militare in Argentina c) La sinistra latinoamericana e le sue contraddizioni. La Chiesa cattolica. d) Il Chavismo e il disastro Venezuela.

Il corso si sviluppa successivamente con il seguente programma: 2) Lorenzo Baruzzo: Separati in casa. La Sicilia dal 1943 al 1950. La storia dell'isola dall'occupazione alleata all'autonomia regionale, nel contesto italiano, tra indipendentismo e questione agraria, criminalità e banditismo.5 incontri;

3) Cristina Mirabello e Giorgio Pagano: Il '68 e dintorni;2 incontri.

4) Giorgio Di Sacco da Caporetto a Vittorio Veneto.

martedì 23 ottobre ore 18,30 avrà luogo una presentazione del corso di russo base, un idioma europeo moderno dal sapore antico. Non è facile ma si impara a leggere e scrivere in poche ore, e la pronuncia viene impostata man mano che si assimilano parole e frasi concrete. La comprensione e la produzione orale sono agevolate dall’uso, accanto agli elementi slavi comuni, di una vasta terminologia internazionale. Le lezioni includono delle esercitazioni e giochi grammaticali, verifiche, testi adattati etc. I corsi sono impartiti da un’insegnante madrelingua laureata in insegnamento di lingua russa come straniera con lunga esperienza di insegnamento. INGRESSO LIBERO

MERCOLEDI’ 24 ottobre alle ore 17.00 presso L. Classico avrà luogo la conversazione Ansia e disturbi dell’umore: come intervenire con l’omeopatia. Casi clinici e principali rimedi” curata dal Dott. Mauro Maggiani, medico omeopata, molto conosciuto ed apprezzato in città ed insegnante in prestigiose scuole di formazione omeopatica, Fra tutte le medicine cosiddette "alternative" l'omeopatia è sicuramente fra quelle che nel mondo occidentale hanno riscosso il maggior successo. Definita la “Medicina dei simili” è nata agli inizi del XIX secolo grazie al medico tedesco Samuel Hahnemann.

INGRESSO LIBERO



Nella settimana proseguono gli appuntamenti:

Per le lingue inizieranno o sono appena iniziati i corsi per principianti (russo, arabo, spagnolo, inglese e francese).



Tutti i corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Manin, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org