Aidea riparte: corsi dal vivo e online

La Spezia - Aidea ha ripreso le attività predisponendosi con tutte le misure di prevenzione e tutela. Con appuntamento (3297462081 - 0187300835) sarà possibile accedere al prestito libri, rinnovare la quota associativa, prendere informazioni, prenotarsi per i nuovi corsi. Sono infatti attivati corsi on line e in presenza:



all’aria aperta un breve corso di acquerello: sei incontri, il lunedì e giovedì, in una cornice veramente straordinaria per questo tipo di attività: la zona dei giardini pubblici e la passeggiata Morin. In prima mattinata con la maestra Elisabetta Giammoro e un corso di lingua italiana per stranieri livello intermedio la mattina (max sei partecipanti). On line invece

un breve corso in Lingua Inglese "Gertting with job interviews" per la preparazione al colloquio di lavoro articolato in cinque incontri di 90 minuti. E, dal 1° luglio, un corso di giapponese livello intermedio. Incontri di lingua straniera sia individuali che in piccoli gruppi potranno svolgersi in presenza o on line: inglese, francese, spagnolo, russo, cinese, giapponese, portoghese, informatica.



Collegandovi al canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0gOvKwnU4dfCjQaIUb7K8g/videos

troverete delle le nostre lezioni on line. I corsi sono riservati agli associati. Per saperne di più: segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org.