Aidea riparte con i corsi, tutte le info

La Spezia - Dopo la pausa estiva Aidea La Spezia riprende l’attività. Sono molte le prime iniziative in programma già dal mese di settembre.



Gli appuntamenti

Presso la sede Aidea di Via Persio 27 avranno luogo:

Un corso breve intensivo di inglese turistico dal 9 settembre ore 17.00, particolarmente adatto a chi si occupa di accoglienza turistico-ricettiva.8 incontri con cadenza bisettimanale. Programma: situational English incentrato sulle principali necessità e tematiche ricorrenti in questo settore.Docente madrelingua

Un corso breve intensivo di francese turistico da 12 settembre ore 17.00, particolarmente adatto a chi si occupa di accoglienza turistico-ricettiva.8 incontri con cadenza bisettimanale.

Un corso breve di introduzione al giapponese rivolto a chi non ha mai studiato la lingua Giapponese. Studio dei kanji, studio grammaticale e lessico. Introduzione alla cultura giapponese. Il mondo dei manga e degli anime. Presentazione il 9 settembre ore 15,30 a cura di J. Bianchi

Un corso di fotografia serale ore 20 dal 17 settembre, tema il ritratto Cercheremo di capire che cosa si vuole esprimere attraverso un ritratto fotografico: il ritratto come strumento per conoscere l’altro e per comunicare una storia di vita. Gli obiettivi da utilizzare, le luci ed il flash. Le lezioni in aula saranno alternate da uscite di gruppo. Discussione col gruppo delle foto realizzate nelle uscite. Docente Marta Sampietro.

Corso: Mito, archetipo, simbolo: i Tarocchi, secondo Jodorov­sky, a cura di Gianluca Pezzino, musicista e performer. 5 Incontri da martedì 17 settembre ore 18-20.00. Lo studio dei tarocchi può essere affrontato come uno studio della bellezza. Un linguaggio di immagini, metafore e simboli meno espliciti delle parole, ma al tempo stesso molto più ricchi e profondi del linguaggio verbale.

In risposta alle urgenti richieste per la Certificazione della lingua italiana – livello B1, nei casi in cui sia requisito necessario per l’ottenimento della cittadinanza italiana, CORSO di ITALIANO A2 e B1 di preparazione all’esame CILS dell’Università per Stranieri di Siena,. Test iniziale di valutazione gratuito

Un corso di SPAGNOLO per la certificazione DELE in data da concordare

Entra nel vivo anche il progetto sull’invecchiamento attivo “Ogni stagione porta i suoi frutti”, il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Regione Liguria – è destinato alla terza età, in collaborazione con il mondo del Terzo settore

Aidea propone, dal 9 settembre ore 15-17.00 “Cinema che passione” laboratorio teorico pratico di cinema volto a fornire nozioni di base sugli elementi principali del cinema quali la regia, il montaggio, la sceneggiatura, la fotografia, le varie fasi della produzione di un film. Alla fine del percorso gli allievi realizzeranno un breve cortometraggio su un tema scelto da loro. Docente Alessio Ciancianaini, filmmaker diplomato presso la Scuola d'Arte Cinematografica di Genova e specializzatosi presso la New York Film Academy. Il corso è gratuito e riservato alla terza età.

Proseguiranno anche le attività di “Università di strada” con incontri gratuiti aperti alla popolazione.



Consulenza in istruzione adulti: progetto individualizzato. Test gratuito di competenza linguistica. Counseling. Lo sportello è tenuto da volontari su appuntamento. Info in sede in orario di segreteria.

Visite di istruzione per gli associati e loro familiari organizzazione tecnica Agenzie Viaggio, convenzione per gli associate. In sede i programmi specifici.



Per iscriversi basta passare in segreteria: in via Persio 27 (dal lun al ven, ore 17,00 - 19,00 e martedì- giovedì dalle 10.00 alle 12.00). E’ possibile iscriversi all’associazione online IBAN IT61 H 03332107000000 00612021-causale quota iscrizione. Per ricevere informazioni sui corsi, basta scriverci e risponderemo appena possibile! info@aidealaspezia.org / segreteria.aideasp@gmail.com

Tel.cell. 333 9503490 /329 7462081/ 0187 300385