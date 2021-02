Aidea, proseguono i corsi online di storia dell'arte, letteratura e filosofia

La Spezia - Proseguono i corsi di storia dell’arte, letteratura, storia e filosofia corsi on line gratuiti per gli associati.

Per GEOGRAFIA Mercoledì 3 marzo e il 10 marzo ore17.10 -18.20 a cura del Prof Maurizio Ricci Nel cinquecentenario della morte di Magellano, un incontro sul suo "folle" viaggio. 2 incontri

Per STORIA DELL’ARTE inizia il modulo sull’arte contemporanea a cura di Giovanna Riu , critico d’arte, giovedì 4 marzo - 11 marzo-giov 18 marzo- 25 marzo ore 15.30-17.00 collegamento Google Meet 4 incontri

Dopo aver preso in considerazione, negli incontri degli ultimi tre anni, movimenti e artisti italiani della contemporaneità, le conversazioni attuali spazieranno nel panorama artistico internazionale con particolare riferimento alla trasformazione del rapporto fra quello che veniva considerato il centro (USA ed Europa occidentale) e le cosiddette "periferie" (Africa, America Latina, Asia..). A questa ottica si aggiungono i modelli culturali, le centralità artistiche, le situazioni politico-sociali che dagli anni '90 hanno colorato le vicende dell'arte, in particolare il multiculturalismo ed il bisogno di molti artisti di riconoscersi nella propria cultura e nella commistione con altre culture. Un altro tema riguarda l'identità, anche sessuale, e di genere che non può esaurirsi nelle polarità uomo-donna. Il corpo con la possibilità di mutamenti e travestimenti, diventa per alcuni artisti, l'unico spazio di azione e scelta, talvolta irreversibile.



Per STORIA E CULTURA CONTEMPORANEA alle ore 17.10 da giovedì 4 marzo - 11 marzo giov 18 marzo 25 marzo a cura di Lorenzo Tronfi , storico

Inizia il Modulo di Storia del giornalismo, 4 incontri



ISCRIZIONI PER ESAME CILS B1 CITTADINANZA

sono aperte le iscrizioni all’esame CILS di lingua italiana, sessione del 15 aprile 2021 per il livello B1 cittadinanza, indispensabile per ottenere la cittadinanza italiana. Data di chiusura per le iscrizioni 12 marzo 2021.



Per le esigenze sanitarie legate al Covid, e per garantire il distanziamento, è necessario prenotarsi per l’iscrizione; è sempre indispensabile la mascherina.



I corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org

Corsi istituzionali riservati ai soci. Associandosi sarà possibile partecipare ai corsi al solo costo del rimborso spese.