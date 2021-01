Aidea prosegue nelle attività tra lezioni e novità

La Spezia - Proseguono le attività dell'associazione Aidea. In una nota si legge: "Informiamo che stanno per concludersi le iscrizioni all’esame CILS, sessione del 25 febbraio, per il seguente livello: B1 cittadinanza indispensabile per ottenere la cittadinanza italiana. Gli interessati dovranno recarsi presso la Segreteria via Persio 27 per compilare il modulo di adesione all’esame, pagare a Università per stranieri di Siena la quota di iscrizione e fornire copia del documento di identità. La data di chiusura prevista per le iscrizioni all’esame è fissata per il 23 gennaio 2021".



Non mancheranno nuovi appuntamenti. Sono previsti: Corsi di inglese, francese, spagnolo, russo, giapponese, arabo per lo più on line. I corsi si attiveranno con almeno 5 iscritti con la possibilità di lezioni individuali in presenza. Sono in programma corsi di Scrittura creativa il mercoledì e fotografia il martedì in orario serale. Proseguiranno anche Storia dell’arte, letteratura, storia e filosofia corsi on line gratuiti per gli associati ed è di prossima attuazione di corso di informatica".

Gli orari sono disponibili nella sede Aidea. "Per le esigenze sanitarie legate al Covid - precisa l'associazione -, e per garantire il distanziamento, è necessario prenotarsi per l’iscrizione; è sempre indispensabile la mascherina. I soci già iscritti sono stati già informati di tutte le regole da seguire".



I corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org