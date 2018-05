Aidea, passeggiare al Museo Navale parlando in inglese

La Spezia - Ecco i corsi Aidea delle prossime settimane.



martedì 15 maggio ore 15,30 si conclude il corso di Storia dell’arte, presso L. Classico L. Costa piazza Verdi, con l’incontro tenuto da Rosella Mezzani , docente di storia dell’arte presso il liceo con la seconda parte dedicata all’ “Officina ferrarese”, il Rinascimento ferrarese e la sua sofisticata, peculiarissima cifra stilistica .



GIOVEdì 17 maggio ore 16,00 Strolling around La Spezia: l’Arsenale e il Museo navale. Gruppo di conversazione libera in inglese passeggiando verso la porta principale dell’Arsenale Militare e tra le “Polene” conservate al Museo Tecnico Navale sotto la guida di due docenti di inglese. È richiesta la prenotazione.



Giovedì 17 Maggio 2018 ore 17.30 presso la biblioteca della Scuola Secondaria di primo grado A. Cervi Via Caselli 21, Favaro - La Spezia, Bullismo e cyberbullismo: riconoscere gli attori coinvolti – comprendere e agire come genitore Genitori: un mestiere in divenire

Parental control: i filtri per la famiglia, come bloccare accessi inopportuni e controllare la navigazione online a cura di:

Maria Paola Buchignani, psicologa –psicoterapeuta –

Sara Lunetti, – esperta di informatica

INGRESSO LIBERO



Sono aperte le iscrizioni al corso intensivo di giapponese che inizierà il 1° giugno

e al Campus estivo di inglese per ragazzi English Summer camp rivolto a bambini e ragazzi da 8 a 12 anni / 1° settimana: 18 giugno – 22 giugno / 2° settimana: 25 giugno – 29 giugno. Full-immersion in lingua inglese, guidati da docenti madrelingua. Utilizzando un approccio immediato e divertente, associare l’apprendimento dell’inglese ad attività ludico ricreative. Il progetto permette ai ragazzi un’esperienza in lingua e cultura inglesi.