Aidea, nuova settimana di appuntamenti

La Spezia - Proseguono gli appuntamenti con l'associazione Aidea. Lunedi 9 dicembre Presso il Liceo scientifico Pacinotti ore 14.30-16.00 corso base di spagnolo con madrelingua.



martedì 10 dicembre ore 15,30, L. Classico L. Costa, corso di Storia dell’arte,

nuovo modulo, a cura di Rosella Mezzani docente di storia dell’Arte del L. Classico: Il secolo d’oro della pittura olandese, introduzione a Jan Vermeer, "massimo esponente della pittura olandese del XVII secolo" secolo in cui vissero e dipinsero anche Rembrandt e Frans Hals, è un abile maestro nel calibrare luci e ombre. I suoi dipinti ci mostrano scene di vita domestica, colgono attimi della vita quotidiana dai personaggi. Non apprezzato nel suo secolo, dall’800 la fama del pittore è andata sempre crescendo insieme al valore delle sue opere.



martedì 10 dicembre ore 17.10 L. Costa STORIA CONTEMPORANEA modulo L’Europa tra identità e globalizzazione con particolare riferimento al caso Germania, conversazione sul tema P. Fattori) Europei con poca convinzione: riformare Maastricht a cura di Patrizia Fattori già docente di Filosofia e storia presso Liceo Parentucelli.



martedì 10 dicembre ore 17.30 presso sede Aidea via Persio, 27 Ascoltare l'inconscio con i tarocchi Conferenza a cura di Gianluca Pezzino. I Tarocchi secondo l’impostazione di Jodorowsky, sono uno strumento conoscitivo per una riflessione personale. La descrizione e l'interpretazione saranno accompagnate da proiezione di immagini. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso che si terrà a gennaio INGRESSO LIBERO



Mercoledì 11 dicembre ore 17.00, Liceo L. Costa, LETTERATURA a cura di Cinzia Forma, docente di lettere classiche presso Il Costa, argomento Le figure femminili in Odissea ed Eneide. La descrizione e l'interpretazione saranno accompagnate da lettura di brevi e significativi brani



giovedi’ 12 dicembre presso il Liceo scientifico Pacinotti ore 14.30-16.00 corso base di giapponese.



In orario di segreteria si stanno prendendo le iscrizioni alla prossima sessione di febbraio dell’esame CILS B1 per cittadinanza. Si organizza un corso preparatorio presso sede Aidea.



Sono aperte le iscrizioni ai corsi che si attiveranno da gennaio; Informatica base il mercoledì ore 9.30, cucina il mercoledì da 22 gennaio , inglese business e inglese turistico

Orari presso la sede Aidea. Si prendono appuntamenti per conoscere il proprio livello linguistico.



I corsi sono riservati agli associati. Le conferenze sono a ingresso libero Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org