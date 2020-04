Aidea, lezioni online e un aiuto a Sant'Andrea e Protezione civile

La Spezia - L'associazione Aidea La Spezia è chiusa e tutti i corsi sono sospesi come da decreto, tuttavia i docenti di lingue stanno facendo lezione on line agli associati e sulle pagine facebook dell'associazione si può trovare molto materiale didattico gratuito.

"Abbiamo progettato, con altre Università popolari italiane associate all’Unieda, associazione di cui facciamo parte - spiegano da Aidea -, di condividere le nostre esperienze formative su un canale YOUTUBE che si chiama UNIEDA TV (https://www.youtube.com/channel/UCxRPBZjc0FX_y1tCJMpsKBg ). Vi invitiamo a visitarlo e a seguire le lezioni che più vi interessano. Recentemente abbiamo pubblicato, per il Dantedì, una bella lettura dell’attore Roberto Alinghieri del I canto della Divina Commedia (https://youtu.be/kWSGYXntUmU) e una video lezione della pedagogista Martina Cecchi.

Quindi il digitale - afferma Gabriella Peroni- non è solo, come si suol dire, ciò che indebolisce i legami sociali ma, al contrario, può creare le condizioni per generare nuove reti di rapporti. Tuttavia in queste occasioni ci si accorge che molte persone non posseggono gli strumenti di base e che bisogna pensare alle azioni per superare questi impedimenti.

Infine informiamo che abbiamo acquistato per l’Ospedale S. Andrea e Protezione civile spezzina, tramite l'assessore preposto, Luca Piaggi, 2200 euro in materiale sanitario, un piccolo nostro contributo. E, per il resto, ci impegniamo in quella che è la nostra mission, cioè l'educazione degli adulti attraverso lezioni on line".