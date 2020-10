Aidea, le attività in programma

La Spezia - Dopo gli eventi di settembre Aidea La Spezia riprende l’abituale attività formativa. La maggior parte dei corsi proposti saranno in presenza, fatto salvo il distanziamento e tutte le misure di prevenzione di cui l’associazione si è dotata. Poiché i posti sono limitati verrà seguito l’ordine di iscrizione.

Iniziano dalla settimana del 12 ottobre i corsi di lingue (inglese, francese, spagnolo, russo) adatti sia a chi desidera rinfrescare la sua preparazione in vista di viaggi o momenti di studio, sia ai principianti che vogliono acquisire strumenti comunicativi di base. Non manca la possibilità di acquisire competenze in lingue meno diffuse (arabo, cinese, giapponese, portoghese, rumeno, finlandese).

Per gli stranieri è già attivo il corso di lingua italiana con docenti specializzati. Aidea è sede esami CILS per la certificazione italiano per stranieri e si effettua l’esame B1 per ottenere la cittadinanza italiana. Test iniziale di valutazione gratuito. Prossima scadenza di iscrizione per l’esame del 3 dicembre ottobre è il 21 ottobre.

Si avviano anche i corsi di informatica (base e avanzato) aperti a tutti coloro che intendono sapersi orientare nel mondo delle nuove tecnologie e Imparare ad usare Smartphone e tablet.

Riprende il corso di psicologia, corso su Autostima, 5 incontri dal 15 settembre orario pomeridiano. Con psicologa. Per le attività artistiche ceramica con Nina Meloni e acquerello all’aperto 6 incontri di mattina ore 10,00 zona giardini con la maestra Elisabetta Giammoro. Fotografia corso serale 10 incontri con 2 uscite.

A partire dal 22 ottobre inizieranno anche i corsi di Storia dell’arte, Storia contemporanea, letteratura, filosofia .Info in sede in orario di segreteria

Sono a disposizione anche i servizi di sportello: colloqui per individuare il proprio livello linguistico in inglese gratuiti - su prenotazione. Consulenza in istruzione adulti: progetto individualizzato..

Per iscriversi prendere appuntamento passare in segreteria: via Persio 27 (dal lun al ven, ore 17,00 - 19,00 e martedì- giovedì dalle 10.00 alle 12.00). E’ possibile iscriversi all’associazione anche online IBAN IT61 H 03332107000000 00612021-causale quota iscrizione.

I corsi sono riservati ai soci. Per ricevere informazioni: info@aidealaspezia.org / segreteria.aideasp@gmail.com Tel.cell. 333 9503490 /329 7462081/ 0187 300835