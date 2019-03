Aidea, le attività della prossima settimana

La Spezia - Riceviamo e pubblichiamo dall'associazione Aidea della Spezia il calendario delle attività culturali della settimana prossima.



Martedì 26 marzo alle ore 15,45 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi per il corso di

Storia dell’arte, avrà luogo incontro tenuto da Giovanna Riu, critico d’arte sul tema Arte e politica, il dibattito culturale nel periodo postbellico



Martedì 26 marzo ore 17.15 presso L. Classico per il corso di Storia contemporanea

a cura di Vanda Cosimi, studiosa di cultura ebraica, proseguono le conversazioni su Ebraismo gli incontri hanno lo scopo di far conoscere la cultura ebraica attraverso delle lezioni che prendano in considerazione i vari aspetti dell’ebraismo: la storia, la religione, la scuola, la lingua, la cultura, la vita del laicoetc…



Martedì 26 marzo ore 17 iscrizioni al Corso di Cucito 8 incontri con cadenza sede Aidea via Persio, 27 Necessita l’iscrizione, minimo 6 iscritti



Mercoledì 27 marzo per Letteratura contemporanea a cura di Pierpaola Grillo Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini, figlio di un diplomatico e di un'insegnante, nato nel 1965 a Kabul e in seguito trasferitosi con la famiglia negli Stati Uniti, uno degli scrittori più letti e amati dell'ultimo decennio. La storia raccontata in questo suo primo romanzo è quella di due amici, Amir e Hassan, la cui vita cambia per sempre il giorno della gara degli aquiloni. Molti anni dopo, quando ormai trasferitosi in America Amir riceve una telefonata inattesa, quel passato fatto di silenzi colpevoli e segreti riaffiora….Confronto sulle tematiche del romanzo



Giovedì 28 marzo ore 17-19 PRESSO VIA PERSIO 27 iscrizioni al CORSO DI NUDO Studio

approfondito della figura umana, docente: Fabrizio Mismas, scultore Necessita l’iscrizione minimo 8

iscritti



giovedì 28 marzo ore 16.00 presso L. Classico, per filosofia: il pensiero etico e politico di Aristotele. La virtù, la giustizia e la felicità come sommi fini della vita dell'uomo secondo una concezione che per alcuni aspetti allontana Aristotele dal pensiero socratico e platonico, ma al tempo stesso lo avvicina ai suoi predecessori nell'esaltazione dell'anima e della ragione come caratteri specifici dell'essere umano.



Venerdì 29 marzo, alle ore 15, quinto appuntamento di Percorsi d’autore: passeggiate e visite culturali alla riscoperta dei quartieri della vecchia Spezia, con protagonista il gruppo dialettale "La n'è mai tròpo tàrdio". E’ la volta del quartiere del Torretto: storia, architettura, curiosità e poi … tutti nel salone della Provincia per la proiezione di diapositive e la recitazione di componimenti dialettali di autori locali INGRESSO LIBERO

Via e quartiere del Torretto traggono il nome dal mulino a vento che sorgeva al termine dell'area dove sta oggi la Capitaneria. In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’incontro avverrà nel salone della Provincia con proiezioni di immagini e lettura di testi.

E’ gradita la prenotazione info 3339503490 - 3297462081 info@aidealaspezia.org.

Progetto Università di Strada, progetto di carattere nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cura di Aidea,



Informazioni Segreteria: V. Persio, 27,La Spezia/ iscrizioni mart., giov, h 10-12; lun., merc., giov, vener. h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org

Corsi istituzionali riservati ai soci. Associandoti potrai partecipare ai corsi al solo costo del rimborso spese.