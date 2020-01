Aidea, i corsi e gli appuntamenti dei prossimi giorni

La Spezia - Riceviamo e pubblichiamo il programma settimanale degli appuntamenti culturali proposti dall'associazione Aidea.



Mercoledì 29 gennaio alle 16

LETTERATURA

a cura di Cinzia Forma, docente di lettere classiche presso Il Costa



Mercoledì 29 gennaio alle 17

LETTERATURA

a cura di Milena Sturlese sul tema: Primo Levi: non solo testimone ma anche narratore: "La tregua"



Giovedì 30 gennaio alle 16

FILOSOFIA

c/o L. Classico, a cura di P. Fattori Breve corso essenziale di filosofia moderna, Le conseguenze filosofiche della rivoluzione scientifica: il razionalismo cartesiano”



Venerdì 31 gennaio alle 17

presso la sede Aidea via Persio, 27 per il nuovo Progetto “Educazione finanziaria” Andrea Buchignani condurrà una conversazione sul tema: "Investire oggi. Titoli di Stato, fondi comuni di investimento, polizze assicurative. Gravami fiscali sugli investimenti".



Per le lingue straniere proseguono inglese, spagnolo, francese, cinese, giapponese, arabo e russo



NUOVI CORSI: ENGLISH BUSINESS da gennaio 10 incontri pausa pranzo 13,30 - 15,00

A SARZANA inglese per viaggiare da gennaio presso “Quarto piano”, via Landinelli

INFORMATICA, CERAMICA, TRUCCO, Utilizzo dei SOCIAL NETWORK, CUCINA, SMARTPHONE, ERBORISTERIA programmi in sede



I corsi sono riservati agli associati. Le conferenze sono a ingresso libero

Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov., h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org