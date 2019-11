Aidea, i corsi e gli appuntamenti dei prossimi giorni

La Spezia - Riceviamo e pubblichiamo di seguito gli appuntamenti con l'associazione Aidea dei prossimi giorni.



Lunedì 4 novembre in via Persio 27 ore 17.00 corso di scrittura creativa, docente Fabio Ferrari, scrittore, vincitore di numerosi premi letterari.



martedì 5 novembre ore 15,30, L. Classico L. Costa, h 15.30 proseguono gli incontri dedicati all’arte etrusca, Alle 17.00 per il corso di storia contemporanea inizia il modulo L’Europa tra identità e globalizzazione con particolare riferimento al caso Germania, 5 incontri a cura di P. Fattori con la conversazione sul tema 1) La Germania al centro delle incognite europee a cura di Patrizia Fattori già docente di Filosofia e storia presso Liceo Parentucelli.



Mercoledì 6 novembre ore 17.00, Liceo L. Costa, iniziano gli incontri di letteratura a cura di Cinzia Forma, docente di lettere classiche presso Il Costa, con l’argomento Le figure femminili in Odissea ed Eneide. I poemi epici sono caratterizzati prevalentemente al maschile: narrano di guerre, atti eroici, viaggi avventurosi… Eppure le donne non mancano e occupano spesso una posizione fondamentale; portano con sé amore, passione, rispetto per la vita, dolcezza, fedeltà, ma anche coraggio e astuzia manifestando talvolta le contraddizioni del mondo maschile. La descrizione e l'interpretazione saranno accompagnate da lettura di brevi e significativi brani



Giovedì 7 novembre Liceo L. Costa alle h 16 prende l’avvio il corso di filosofia con una serie di incontri a cura di Rossella Danieli, autrice di numerosi testi scolastici, docente di scienze umane e sociali presso il Liceo Mazzini, “Il sapere sociologico tra comprensione e critica della società ” 5 incontri; Tema del primo incontro: I precursori: Montesquieu, Tocqueville



Venerdì 8 novembre alle ore 17, presso il museo Etnografico, incontro Giappone e Impressionismo: temi e suggestioni Relatrice: prof.ssa Clara Vigorito ingresso libero



Nella settimana sono previsti altri appuntamenti: un corso di fotografia il mercoledì alle 20,00

docente Marta Sampietro.

Informatica base, mercoledì ore 9.30, ceramica a cura di Nina Meloni giovedì ore 16.00

Per le lingue straniere proseguono i corsi già attivati, a novembre inizieranno

arabo e cinese entrambi con docenti madrelingua. Orari presso la sede Aidea.

corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 0187 300835 info@aidealaspezia.org

