Aidea, i corsi della settimana rivolti ai soci

La Spezia - Riceviamo e pubblichiamo i corsi dedicati ai soci Aidea della prossima settimana.



Martedì 23 GENNAIO corso di Storia dell’arte, ore 15,30 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi, incontro dedicato a l’Arte di Durer docente Rosella Mezzani, insegnante di Storia dell’arte presso Liceo Classico. Conversazione con proiezione di immagini Albrecht Durer. - pittore e incisore (1471 - 1528) è il più alto rappresentante dell'arte e della cultura del Rinascimento del Nord. Dürer subì a lungo il fascino dell’arte italiana.



martedì 23 GENNAIO CORSO DI STORIA CONTEMPORANEA ore 17,10 Incontro “A sud

di dove? Storia economica e culturale dell'Italia meridionale (1861-2011)” a cura di Lorenzo

Baruzzo, dell’Associazione “Libera”, presidente della Consulta Comunale di Sarzana per la

Legalità. Un punto di vista sul "meridionalismo" per rimettere a punto la questione di un'identità

nazionale irrisolta e frammentaria.



Letteratura mercoledì 24 GENNAIO h 17,00 L. Classico L. Costa p.zza Verdi, avrà luogo l’incontro “La figura del figlio nella letteratura scientifica e letteraria postmoderna: un’orientalizzazione del legame Dopo aver trattato negli incontri precedenti delle figure di riferimento maschile e femminile nell’ epoca ipermoderna, quest’anno si parlerà della figura del figlio. Il rapporto tra genitori e figli è sempre stato molto complesso: le differenze da generazione a generazione, infatti, negli ultimi cento anni sono diventate enormi. Nella società attuale sembra però che le cose stiano cambiando in maniera ancora più veloce. relatrice Olga Ceccaroni, psicologa, già insegnante in ruolo presso le scuole superiori.



FILOSOFIA dal 25 gennaio Sede: L. Classico L. Costa p.zza Verdi, il giovedì ore 16,00, a cura di Patrizia Fattori, Il concetto di democrazia nel '900: La democrazia secondo il marxismo di A. Gramsci . Considerato uno dei più importanti pensatori del XX secolo, nei suoi scritti, tra i più originali della tradizione filosofica marxista, Gramsci elaborò un particolare modello politico.

CIRCOLO FILOSOFICO: ore 17,15 giovedì 25 gennaio Nell’ incontro si discuterà sul "libero arbitrio", visto,però, dall'ottica della filosofia di Spinoza. Nell'incontro verrà trattato, collegato al libero arbitrio, anche l'argomento delle passioni. Gli incontri del circolo filosofico sono curati dalla prof.ssa Patrizia Fattori e si tengono ogni terzo giovedì del mese.

News:

CORSO DI INGLESE livello postbase 15 incontri 1 volta la settimana il martedì da 30 gennaio ore 20,30 - 22,00 presso sede CAI; è opportuno effettuare un test di ingresso telefonando al 329 7462081 per accordi prima di iniziare il corso Per informazioni: Cai Via Napoli, 156, 0187 22873



Psicologia 4 incontri h 18,00 da giovedì 8 febbraio corso “Parlare in pubblico” Si moltiplicano le occasioni che richiedono abilità di parlare in pubblico. Come fare a farci ascoltare, a coinvolgere e ad entrare in sintonia con gli altri, a gestire le emozioni paralizzanti? In questi incontri svilupperemo la capacità di attrarre l’attenzione di chi ci ascolta, a gestire in modo ottimale noi stessi e a potenziare le nostre capacità.Il modello di apprendimento darà ampio spazio alla sperimentazione e al lavoro attivo dei partecipanti attraverso esercitazioni, simulazioni e role playing. 4 incontri conduce la dott.ssa Pierpaola Grillo – counsellor ad indirizzo gestaltico



CORSO DI ERBORISTERIA 4 incontri con cadenza settimanale dal 9 Febbraio 2018

venerdì dalle ore 16,00 alle 17,30 (corso base); dalle 17,30 alle 19,00 (corso avanzato)

docente Sara Mainenti, farmacista ed esperta in erboristeria.

CORSO BASE ore 16.00-17,30; e CORSO DI SECONDO LIVELLO ore 17.30-19,00

Ogni lezione è strutturata da una parte teorica (riconoscimento della pianta e uso salutare) e una parte pratica per la preparazione di semplici tisane.



CORSO DI SCRITTURA CREATIVA Il mestiere di scrivere presso il Liceo Classico L. Costa Piazza Verdi tutti i lunedì ore 17,00 da 12 febbraio docente: Fabio Ferrari, scrittore,

Il corso è pensato per tutti coloro che amano scrivere, senza limiti di età o titoli di studio, a chi semplicemente ama la lettura e la letteratura, a coloro che desiderano acquisire nuovi strumenti per la propria professione (per esempio insegnanti).



CUCITO CREATIVO 8 incontri con cadenza settimanale dal 13 Febbraio il Martedì dalle ore 14,30 alle 16,30 docente Sabrina Maggiani Le lezioni di confezione creativa avvicineranno i partecipanti gradatamente al metodo sartoriale sia a livello di progettazione che di confezione. Partendo dai rudimenti della disciplina (uso del centimetro / presa corretta delle misure / disegno del primo tracciato base etc ) si arriverà alla realizzazione di un capo base.



Corsi riservati ai soci. Segreteria: V. Manin, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org